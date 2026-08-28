САЩ ще контролира петролните находки на Венецуела

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Администрацията на САЩ работи по споразумение за осигуряване на дългосрочен достъп на Вашингтон до част от суровия петрол на Венецуела, съобщиха пред Ройтерс служители, запознати с преговорите. В момента Вашингтон контролира износа на петрол на южноамериканската страна.

Очаква се споразумението, което може да бъде подписано и публикувано скоро, да функционира „по начин, който ще позволи на правителството на САЩ контрол над група венецуелски петролни находища, които да бъдат разработени от американски компании", съобщиха служителите, добавяйки, че получените доставки ще бъдат гарантирани за САЩ.

„Това е реално и се обсъжда на най-високите нива на правителствата на САЩ и Венецуела", заяви един от служителите, цитиран от БТА.

Друг допълни, че като правен модел за осъществяване на сделката се разглежда лизингът.

Белият дом препрати въпроса на Ройтерс към Министерството на енергетиката на САЩ. Венецуелските власти не отговориха веднага на исканията за коментар. Венецуелският министър на петрола Паула Енао не можа да бъде открита за коментар.

Историческата сделка ще увеличи повече от два пъти петролните резерви на САЩ, като ще черпи от страна, която разполага с най-големите доказани резерви в света.