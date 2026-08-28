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Тръмп: Не преговарям с Иран

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Американският президент Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не преговаря с Техеран, тъй като САЩ се фокусират върху икономическото въздействие спрямо Иран. Същевременно той обеща да санкционира страните, които правят бизнес с Ислямската република.

„Не искаме да говорим с тях. Не търсим да се срещаме или нещо подобно", заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, говорейки за Иран, цитиран от БТА.

По-рано през деня говорителката на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че икономическата кампания на САЩ ще продължи, докато Иран не реши да преговаря по смислен начин.

„Сега водим операция „Икономически изгнаник", за да унищожим икономиката им", заяви Левит пред "Фокс Нюз". „В момента не се водят преговори и това ще продължи, докато президентът не почувства, че може би те ще седнат на масата за преговори по смислен начин... Президентът, разбира се, продължава да запазва всички варианти на масата", допълни тя.

На допълнителен въпрос дали ще накаже Русия за продължаването на бизнес с Иран, Тръмп отговори: „Зависи. Мисля, че Русия се държеше доста добре, що се отнася до Ормузкия проток, и трябва да разберете: всичко, което правят те, ние също го правим."

След това, когато го попитаха дали ще санкционира китайски банки за бизнес с Иран, Тръмп отговори: „Кой каза, че не го правя? Не знаете дали го правя. Не е нужно да обявявам всичко, нали?"

Американският президент Доналд Тръмп

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