Иран: Лъжа е, че има заговор за убийството на сина на Тръмп

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че посредниците са поискали от Техеран да изложи условията си за повторно отваряне на Ормузкия проток и че Ислямската република подготвя списък.

Той заяви чрез преводач в интервю за ливанската телевизия „Ал Манар", че условията включват прекратяване на войната в региона. Същевременно Резаи заяви, че „Иран се е съгласил с Оман за коридор за корабоплаване през пролива, като части от него ще се намират в омански и ирански води". "Корабите ще преминават през определен централен канал, ако САЩ изпълнят условията на Иран", уточни той, цитиран от БТА.

По време на интервюто секретарят на ВСНС също така определи като лъжливи съобщенията за потенциален заговор за убийство на най-малкия син на президента на САЩ Доналд Тръмп.

По-рано тази седмица Тайните служби на САЩ заявиха, че са запознати с видеозапис, излъчен от иранската държавна телевизия, в който се обсъжда потенциален заговор за убийството на най-малкия син на президента на САЩ Доналд Тръмп - Барън.