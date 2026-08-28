САЩ иска от Г-20 да се прекъснат икономическите връзки с Иран

Администрацията на САЩ се стреми финансовите лидери от Г-20 да се споразумеят следващата седмица за стъпки за стимулиране на икономическия растеж, намаляване на глобалните дисбаланси и справяне с предизвикателствата, свързани с държавния дълг, заяви висш служител на Министерството на финансите на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Той допълни, че същевременно Вашингтон ще настоява да се прекъснат икономическите връзки с Иран.

След като миналата година отхвърли водения от Южна Африка процес на Г-20, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент ще бъде домакин на финансови министри и управители на централни банки от Г-20 в понеделник и вторник в планинския град Ашвил, Северна Каролина, предава БТА.

Служител на Министерството на финансите заяви, че администрацията на Тръмп се е фокусирала върху „справяне с глобалните търговски дисбаланси в полза на американските работници и изравняване на условията за американските фирми".

„И така, ние наистина се фокусираме директно върху това в нашите дискусии в Г-20, за да гарантираме, че нашите икономики се конкурират по отношение на производителността, иновациите и инвестициите, а не просто по отношение на политики, които тласкат излишното производство и излишния капацитет към световните пазари", допълни служителят, повтаряйки термини, често използвани от администрацията на Тръмп, за да опише експортно ориентирания икономически модел на Китай.

След като Министерството на финансите предупреди в понеделник, че страните биха били изправени пред вторични санкции от САЩ, ако не прекъснат оставащите бизнес връзки с Иран, служителят заяви, че Бесент ще направи „категорично изявление" към служителите на Г-20, че трябва да се придържат към кампанията за санкции на САЩ срещу Иран, ако искат да продължат да водят бизнес в базираната на долара западна финансова система.