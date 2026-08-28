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Митническата и имиграционна служба на САЩ плаща 16,7 млн. долара за ръкавици с електрошок

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Агенти на ICE КАДЪР: X/@nicksortor

Митническата и имиграционна служба на САЩ, на английски ICE, сключи договор за 16,7 милиона долара за закупуване на шест хиляди чифта ръкавици с електрошок за служители, предаде Ройтерс.

Правозащитниците вече изразиха тревога относно тези планове, когато те бяха разкрити по-рано този месец.

Известие във федерална база данни гласи, че агенцията, която е лицето на категоричните действия срещу имиграцията на президента Доналд Тръмп, е сключила договор без търг за закупуване на ръкавиците, които могат да причиняват болезнени електрошокове, от базираната в Кентъки фирма "Комплайънт Текнолоджис", предава БТА.

Агенти на ICE КАДЪР: X/@nicksortor

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