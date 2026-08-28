4-има ранени след атака с дронове в Севастопол

Четирима души са били ранени, след като дронове ударили пететажна жилищна сграда в Севастопол на контролирания от Русия Кримски полуостров, каза в Телеграм назначеният от Москва Михаил Развожаев, цитиран от Ройтерс.

Дронове и техни отломки са ударили също хотел, детска градина и над дузина автомобили, добави той, като уточни, че тревата край някои складове за петролни продукти се е запалила и огънят е бил потушен. Самите складове не са се запалили.

Властите в Херсонска област призоваха вчера жителите да се евакуират заради опасността от засилващите се руски удари, които могат да оставят града без електричество и отопление преди зимата. „Обръщам се още веднъж към жителите на Херсон, особено към семействата с деца и възрастните хора: ако имате възможност (...) заминете, моля ви!", заяви в Телеграм областният губернатор Олександър Прокудин, цитиран от Франс прес.

„Врагът засилва всеки ден атаките си срещу ключовата инфраструктура на региона", предупреди той, като заяви, че ситуацията в сферата на сигурността е „изключително тежка", цитиран от БТА.

Град Херсон, който имаше около 280 000 жители преди войната, беше под руски контрол от март до ноември 2022 г. Руските сили сега са разположени на отсрещния бряг на река Днепър, което прави града особено уязвим към руски обстрел.

Това се случва в момент, когато Украйна няма достатъчно боеприпаси, за да прихваща атаки, които се засилиха в цялата страна през последните месеци.

Според губернатора руските удари все по‑често се извършват с реактивни дронове и управляеми авиобомби, които е невъзможно да бъдат прихванати.

Той посочи, че „особено сериозни" щети са били нанесени на топлоцентрала в нощта на сряда срещу четвъртък: „Херсон може да остане без електричество и отопление не за часове или дни, а за дълъг период."

Миналата зима руската армия многократно удряше украинските електроцентрали, оставяйки понякога милиони хора на студено и тъмно, припомня АФП.

А сега, още преди есенното застудяване, властите се опасяват от още по‑лош сценарий: в началото на август президентът Володимир Зеленски предупреди, че в Украйна „почти няма нито една непокътната топлоелектрическа централа".

Само вчера украинската столица прекара общо близо 15 часа под въздушна тревога заради повтарящи се атаки с дронове, според властите. Това „показва как Русия използва оръжията си, за да нарушава цивилния живот", реагира украинското външно министерство, предупреждавайки, че Москва продължава „да увеличава способността си да води война".

Изправен пред руските бомбардировки, Зеленски непрекъснато настоява пред съюзниците си да предоставят на Киев нови средства за противовъздушна отбрана.