Две белуги и четири делфина, спасени от затворен морски парк в Канада, пристигнаха във Валенсия

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Шестте морски бозайници бяха транспортирани със специален полет от Торонто. Около 30 белуги и четири делфина все още чакат нов дом

Две белуги и четири делфина пристигнаха във Валенсия след мащабна международна операция по спасяването им от затворения морски парк „Маринленд" в Канада, съобщава Нова тв.

Шестте животни са били превозени със специално организиран полет от Торонто до Испания. След пристигането си те са поставени под денонощно ветеринарно наблюдение.

Предстои специалистите внимателно да следят състоянието им и адаптацията им към новата среда.

Трансферът е част от мащабна международна програма за намиране на нов дом на животните, останали в „Маринленд". Канадският морски парк прекрати работа преди повече от година, а съдбата на обитателите му се превърна в сериозен проблем за природозащитници и специалисти.

В парка все още се намират около 30 белуги и четири делфина. Основната цел на спасителните операции е животните да бъдат преместени в подходяща среда и да бъде предотвратена евтаназията им.

Шестте морски бозайници, които вече са във Валенсия, са в сравнително добро състояние. В следващите дни и седмици ветеринарните екипи ще наблюдават внимателно здравето им, поведението и начина, по който се адаптират към новия си дом.

Операцията е поредната стъпка в усилията обитателите на „Маринленд" да получат шанс за нов живот извън затворения морски парк.

За останалите животни обаче търсенето на подходящо място продължава.