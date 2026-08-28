Южна Корея подкрепи усилията на Тръмп за диалог със Северна Корея по въпроса с ядрените оръжия

Южна Корея подкрепя усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да възобнови диалога със Северна Корея, но цели да гарантира, че нейната отбранителна позиция няма да бъде отслабена и че Сеул няма да бъде изолиран, заяви съветникът по националната сигурност на Южна Корея Ви Сунг-лак, цитиран от Ройтерс.

Сеул смята, че възобновяването на разговорите между САЩ и Северна Корея трябва да се съсредоточи върху напредък по въпроса за севернокорейските ядрени оръжия и не трябва да подкопава готовността на страната за сигурност, каза пред медиите.

„Една точка, която трябва да се има предвид, е необходимостта от координация със САЩ, за да се гарантира, че всяко възобновяване на диалога между САЩ и Северна Корея води до съществен напредък по ядреното досие на Северна Корея, паралелно с усилията за установяване на мирен режим на Корейския полуостров", каза Ви, цитиран от БТА.

За да бъдат постигнати тези цели, координацията на политиката и комуникацията между Южна Корея и САЩ са по‑важни от всякога, добави той.

Съветникът посочи заповедта на Тръмп от началото на месеца за значително съкращаване на големите съвместни военни учения между двамата съюзници, като каза, че президентът на САЩ сигнализира готовност за контакти със Северна Корея.

В същото време Сеул трябва да гарантира, че няма да бъде „избутан настрана" в усилията на Вашингтон да възобнови разговорите с Пхенян, подчерта той.

Тръмп се стреми към нова среща на върха със севернокорейския лидер Ким Чен‑ун. Двамата се срещнаха три пъти през 2018 и 2019 г., припомня Ройтерс.

Южна Корея заяви, че Сеул, Токио и Вашингтон ще проведат съвместни военни учения от 9 до 11 септември, за да тестват готовността срещу ракетните и ядрените заплахи на Северна Корея.