Почина кралят на Норвегия Харалд V

Кралят на Норвегия Харалд V е починал тази сутрин в Осло на 89 години, съобщиха от кралското семейство.

Монархът беше хоспитализиран миналата седмица заради усложнения, свързани със заболяване на кръвта.

Той е починал в 06:35 ч. местно време в болницата. Харалд страдаше от хемолитична анемия - болест, при която червените кръвни клетки се разрушават твърде бързо.

Че състоянието му е много тежко съобщиха още в четвъртък от семейството му, като по-късно през деня всички се стекоха в университетската болница в Осло, за да прекарат последните си мигове с краля. Стотици норвежци пък изразиха подкрепата си към кралските особи, като оставиха цветя по площадите.

Кралят на Норвегия беше най-дълго управляващият монарх в Европа. Той е на трона от 1991 г.

През последните няколко години 89-годишният крал се сблъска със сериозни здравословни проблеми, които го принудиха да ограничи кралските ангажименти. Преди две години му беше поставен и пейсмейкър.

Норвежкият крал е и далечен роднина на цар Симеон II. Двамата имат общи прапрапрапрадядо и прапрапрапрабаба - германския херцог Франц Сакс-Кобург-Заалфелд и съпругата му Августа. Чрез сина им херцог Ернст I (баща на принц Алберт) линията води до британското кралско семейство и крал Харалд V. Чрез другия им син, принц Фердинанд Сакс-Кобург-Заалфелд, линията се спуска директно до българския цар Фердинанд I — дядото на Симеон II. Двамата споделят общ корен и през крал Максимилиан I Йозеф Баварски.

Интересен факт е, че Симеон II и крал Харалд V са родени в една и съща година (1937 г.) и са сред най-дългогодишните представители на европейската кралска история.

Покойният норвежки крал е едва на три години, когато нацистите навлизат в Норвегия. Майка му успява да избяга в Швеция с трите си деца, а след това отиват в САЩ. Харалд се завръща в Норвегия след края на войната.

Любопитна е и любовната му история за брака със съпругата му Соня. Тя е дъщеря на бизнесмен и двамата се запознават на купон. Харалд обаче трябва да изчака девет години, за да се ожени за нея, защото баща му крал Олаф V иска той да сключи брак с европейска принцеса. Харалд пък казва на баща си, че ако не може да се ожени за Соня, ще остане необвързан. Двамата вдигат сватба през 1968 г.

Решението на Харалд проправило пътя и за двете му деца да сключат брак с хора от простолюдието.

Харалд V е и първият крал на Норвегия, който е роден в страната от 14-и век насам. Той ще бъде наследен от сина си Хокон.

В последно време Харалд и семейството му се сблъскаха със здравословни проблеми и скандали, особено във връзка с отношенията на снаха му Мете-Марит със сексуалния престъпник Джефри Епстийн, както и с осъждането на сина ѝ Мариус Борг Хойби за изнасилване.

Кралят е бил 3-годишен, когато Адолф Хитлер нарежда на нацистка Германия да нападне Норвегия в началото на Втората световна война. Майката на Харалд избягва с децата си през границата в Швеция, а оттам те заминават за САЩ по покана на президента Франклин Д. Рузвелт. Харалд, който по това време е бил принц, се е върнал със семейството си в Норвегия в края на войната и завършил училище, както и задължителната военна служба. Той е станал престолонаследник през 1957 г.

Когато баща му се разболява през 1990 г., престолонаследникът става регент. Харалд се възкачва на трона след смъртта на Олаф на 17 януари 1991 г.

През юли 2011 г. Харалд V се изправя пред най-голямото си предизвикателство като крал, когато неонацистът Андеш Брайвик убива осем души с кола-бомба в Осло, след което се отправя към младежки лагер на остров Утойя, където застрелва още 69 души, повечето от които тийнейджъри.

На следващия ден Харалд се обръща към нацията по телевизията, а седмици по-късно изнася реч, в която изразява съчувствие към жертвите и техните семейства като баща, дядо, съпруг и крал. Гласът му трепери и се прекъсва, а той е на ръба на сълзите си.

През 2016 г. кралят отново се появява в заглавията на вестниците с пламенна реч в подкрепа на разнообразието на религията, етническата принадлежност и сексуалната ориентация.

Кралят беше също така запален спортист и природозащитник - един от инициаторите на норвежкия клон на Световния фонд за природата (WWF), начело на който беше в продължение на 20 години. Той бил толкова опитен ветроходец, че три пъти представлява Норвегия на Олимпийските игри, а през 2022 г. обявява, че приключва с участието си в състезания по ветроходство.

Когато престолонаследникът Хокон се ожени за Мете-Марит през 2001 г., кралят и кралицата приеха нейния четиригодишен син от предишна връзка. Мариус Борг Хойби беше третиран като член на семейството, но по-късно кралският дом подчерта, че той никога не е бил член на кралското семейство.

Дъщерята на краля, принцеса Марта Луиза, първоначално се омъжи за норвежки писател, преди през 2024 г. да сключи втори брак, който предизвика полемика, с американски самопровъзгласен шаман. Бизнес дейностите на двойката в крайна сметка доведоха до това тя да преустанови кралските си задължения.

Напоследък той се лекуваше с кортизон за рядко кръвно заболяване - хемолитична анемия, която води до намаляване на броя на червените кръвни клетки в организма. Той беше хоспитализиран на 17 август, а синът му стана регент, поемайки неговите задължения.