Министерството на отбраната в Турция нае лобистка фирма, свързана с Тръмп

Министерството на отбраната на Турция е сключило едногодишен договор на стойност 2,4 милиона долара с базираната във Вашингтон лобистка фирма „Балард Партнърс" (Ballard Partners), която има близки връзки с американския президент Доналд Тръмп, съобщава сайтът „Търкиш минит", позовавайки се на данни от Закона за регистрация на чуждестранните агенти (FARA) към Министерството на правосъдието на САЩ.

Според документите споразумението е влязло в сила на 15 август и ще продължи до 14 август 2027 г., а лобистите ще получават по 200 хиляди долара месечно, за да предоставят услуги в областта на връзките с правителството, стратегическите консултации и застъпничеството по въпросите на отбраната и сигурността между Турция и САЩ, допълва медията, цитирана от БТА.

Екипът, който ще работи за турското военно министерство, ще се ръководи от Брайън Балард - водещ спонсор на Републиканската партия във Флорида и бивш сътрудник в президентската кампания на Доналд Тръмп, уточнява „Търкиш минит". Информационният сайт отбелязва, че макар в договора да не са посочени конкретни проекти, той се сключва в момент, когато Анкара засилва усилията си да бъде включена отново в програмата за придобиване на изтребителите F-35 и да бъдат отменени американските санкции.

Турция беше изключена от програмата за придобиване на F-35 през 2019 г., след като страната закупи руските зенитно-ракетни комплекси С-400.

„Търкиш минит" припомня още, че това не е първото сътрудничество между Анкара и „Балард Партнърс", защото през 2017 г., по време на първия мандат на Доналд Тръмп, турското правителство беше наело същата фирма с договор за 1,5 милиона долара, свързан основно с казус около държавната банка „Халкбанк" (Halkbank). В настоящото споразумение пряк клиент за първи път е турското министерство на отбраната, съобщава „Търкиш минит".