КМГ: Защо свлачището в Сидзан беше толкова опустошително?

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В 10:30 часа на 26 август пекинско време свлачище от непалската страна на границата в района на граничния пункт Дзилун, Шигаце, автономния район Сидзан, доведе до значителни човешки жертви, а редица хора са все още в неизвестност, припомня КМГ

Главният експерт в Националната ключова лаборатория за превенция на геоложки бедствия и опазване на геоложката околна среда Сю Цян анализира, че бедствието е причинило верижна катастрофа от каменни лавини, предизвикана от срутване на високопланински ледник в Непал.

По време на свлачището е регистрирано и земетресение с магнитуд 5.1. Сю Цян допълни, че земетресението е станало заради срутването на ледника.