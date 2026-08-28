КМГ: Китайската екологична строителна техника набира популярност на чуждестранните пазари

Докато световната индустрия за строителна техника ускорява прехода си към по-екологична и по-интелигентна експлоатация, китайските производители засилват присъствието си на международните пазари, пише People Daily, цитиран от КМГ.

От електрически багери и камиони за минно дело до интелигентни системи за управление на машинен парк – тези компании вече предлагат не само отделни машини, но и интегрирани решения, съобразени с нуждите на клиентите в различни страни.

Една мина във Виетнам дава представа за тази тенденция. На място работят над 120 броя строителна техника – от багери и колесни товарачи до булдозери и камиони за минно дело. Всички те са електрически.

"Използването на китайска електрическа строителна техника намали разходите ни за добив на тон с 50 на сто", заяви операторът на мината.

Според Китайската асоциация за строителна техника, износът на строителна техника от Китай възлиза на 34,373 млрд. долара през първата половина на тази година, което представлява ръст от 21,7 процента в сравнение със същия период на миналата година. Износът за Европейския съюз достигна 3,626 млрд. долара, което представлява ръст от 28,9 на сто, докато износът за страните от АСЕАН възлезе на 5,561 млрд. долара, което е ръст от 23,6 на сто.

Така Китай се превърна в най-големия производител и продавач на строителна техника в света. В периода от 2020 до 2025 г. износът на отрасъла почти се утрои.