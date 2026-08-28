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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23465481 www.24chasa.bg

КМГ: Екипажът на "Шънджоу-23" успешно приключи космически ремонти на станцията

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 28 август 2026 г. в 13:59 ч. пекинско време, след около 5,5 часа работа извън космическия кораб, тайконавтите от екипажа на "Шънджоу-23" Джу Янджу, Джан Джъюан и Ли Дзяин, работейки в тясна координация и с подкрепата на роботизираната ръка на космическата станция и наземния научноизследователски екип, успешно изпълниха задачи, включващи ремонт на слънчевите панели извън станцията и монтиране на защитно устройство срещу космически отпадъци, съобщиха от Китайската служба за пилотирани космически полети, цитирана от КМГ.

Тайконавтите Джу Янджу и Джан Джъюан, които извършиха дейностите извън станцията, се завърнаха безопасно в основния модул „Тянхъ". Така дейностите извън борда приключиха с пълен успех.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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