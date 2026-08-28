КМГ: Пекин повишава статута си на потребителски център

Пекин е ускорил трансформацията си във водещ международен център за потребление чрез въвеждането на разнообразни търговски сценарии, обновяването на исторически търговски забележителности и разширяването на високо ниво на институционално отваряне. По този начин китайската столица внася нова жизненост в по-широката икономика, съобщава КМГ.

Министерството на търговията поставя като приоритет интегрирането на подобряването на жизненото равнище на населението с мерки за стимулиране на потреблението. Чрез комбинация от подкрепящи политики и разнообразни потребителски инициативи се изгражда и развива инициативата "Пазаруване в Китай", която цели да оптимизира структурата на пазара и да разшири потребителското търсене.

"Насърчаваме структурното обновяване на потребителския пазар чрез поредица от динамични кампании, които да активират нова жизненост на пазара", заяви заместник-министърът на търговията Юен Сяомин. Според него резултатите от тези усилия вече се отразяват в редица икономически показатели.

През 2025 г. Пекин е посрещнал 5,48 милиона чуждестранни туристи, което представлява увеличение от 39 на сто спрямо предходната година. В същото време разходите за услуги са достигнали 59,3 процента от потреблението на глава от населението, с 13 процентни пункта над средното равнище за страната.

Китайската столица вече разполага с над 1800 магазина, предлагащи възстановяване на данък при напускане на страната. От юли 2021 г., когато Пекин започна изграждането на международен център за потребление, в града са привлечени над 4600 първи магазини и флагмански обекти на различни марки, включително водещи китайски и международни брандове.

Развитието на потребителския сектор в Пекин е част и от по-широката национална стратегия за стабилизиране и оптимизиране на чуждестранните инвестиции през началния етап на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.). Тан Сун, заместник-директор на Агенцията за насърчаване на инвестициите към Министерството на търговията, посочи, че Китай продължава да запазва силната си привлекателност за глобалния капитал. По думите му, наскоро Министерството на търговията е публикувало план за действие, включващ практически мерки като разширяване на пазарния достъп и подобряване на условията за инвестиране, с цел укрепване на доверието на чуждестранните предприятия.

Развитието на потребителския сектор в Пекин върви ръка за ръка с усилията на Китай за разширяване на отварянето към света и привличане на чуждестранни инвестиции. Тан Сун още посочи, че през периода на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.) реално използваният чуждестранен капитал в Китай е достигнал 708,73 милиарда щатски долара, като външните инвестиции са запазили средногодишен ръст от над 5 на сто. "Тези цифри ясно показват, че Китай остава благоприятна среда за чуждестранните инвестиции и важен двигател за глобалното икономическо сътрудничество", заяви още експертът.

Министерството на търговията активно популяризира три ключови инициативи – "Инвестирай в Китай", "Изнасяй за Китай" и "Пазарувай в Китай". Чрез тях страната цели да представи пред международните партньори предимствата на огромния си потребителски пазар и новите възможности, които той предоставя. Според Тан Сун Пекин има особено важна роля като прозорец към китайския пазар за глобалните компании. Градът продължава да разширява институционалното отваряне в ключови области като технологиите, дигиталната икономика и финансовите услуги, създавайки по-добри условия за международно сътрудничество.

За да превърне тези стратегически инициативи в реални потребителски преживявания, Пекин активно развива нови бизнес модели и интерактивни търговски пространства. Директорът на Пекинското общинско бюро по търговията Пяо Сюедун представи обновен списък с нови търговски забележителности, които променят облика на градското потребление. Сред тях е културно ориентираният пазар Лунфу, където исторически сгради се съчетават с модерни търговски обекти, както и северната зона на Санлитун Тайкули – пример за съвременен център, обединяващ пазаруване, развлечения и социални преживявания.

В следващите една-две години Пекин планира още редица мащабни проекти, които да укрепят позицията му на международен център за потребление. Сред тях са паркът на iQIYI, първият Taikoo Place на китайска територия и най-големият закрит детски развлекателен парк в Азия – Apex Park. „Тези проекти, които съчетават търговия, култура, спорт и изложбена дейност, скоро ще предложат на потребителите ново поколение висококачествени преживявания и допълнително ще повишат международната привлекателност на Пекин", заяви Пяо Сюедун.