Как се случи "Цунамито от небето" в Непал (Видео)

Наричат го „Цунами от небето", а всъщност приливната вълна, която помита Непал, унищожавайки почти всичко по пътя си, почти сигурно е възникнала на северните склонове на Цангбу Ри - хималайски връх, намиращ се на около 50 мили северно от Катманду. Ето как се е случило всичко, според "Дейли мейл":

8:37 часа (Непалско време)

Според предварителните данни от северния склон на планината Цангбу Ри внезапно се е откъснал огромен леден блок. Падайки от височина от около 5 200 м над морското равнище, леденият блок, чиято ширина се оценява на около 2 000 фута (610 метра) се е срутил в долината под него.

Докато се пада към дъното, на около 2 000 м по-надолу, ледената стена се раздробява на страшно бързо течаща смес от леденостудена вода, която отнася отломки и камъни от склона на планината в река Ленде Кхола по-долу.

10:59 (Централно стандартно време)

Има кошмарни кадри, на които се вижда как тъмна водна вълна се стоварва върху граничния контролно-пропускателен пункт в Расувагади, където река Ленде Кхола се влива в река Тришули. Преди да настъпи бедствието, камерите за видеонаблюдение заснемат десетки хора, които се опитват да избягат, за да спасят живота си. Секунди по-късно всичко изглежда напълно унищожено.

Автобусна спирка от китайската страна на границата се срива под огромния натиск, докато вълната се издига нагоре по течението.

Бишал Нат Упрети, геолог и преподавател в Университета „Трибхуван" в Катманду определя случилото се като "Цунами от небето". Той заяви, че вълната е достигнала височина до 650 фута (около 198,12 метра) и напълно е унищожила цели населени места, след това се е спуснала по криволичещата река Тришули. Огромният обем вода бил невероятен.

Прелитащ хеликоптер заснема от въздуха опустошението в Шапру Беси, на осем и половина мили (около 14 км) южно от границата. Водата изглежда да се влива в притока на Лангтанг Кхола, докато продължава да запълва долината.

Осъзнавайки, че приближаващата се водна стена представлява заплаха за живота им, група работници, намиращи се до мост, се втурват към по-високо място с надеждата да се спасят.

Носеща вече стотици тонове отломки, вълната напълно поглъща един мост в град Тришули Колони. Видеозапис, заснет от местен жител, който от хълма наблюдава апокалиптичните сцени, показва как мостът се носи надолу по реката, напълно непокътнат. Смята се, че това се е случило между 9:30 и 10:00 ч. местно време

11:43 (Непалско време)

Събрали се на привидно безопасно разстояние, десетки уплашени местни жители наблюдават как поредният мост бива разрушен от яростта на водата.

Според данни, събрани от "Гугъл", наводнението е спряло на 12 мили (22 километра) преди индийската граница, като е забавило хода си по течението на река Тришули, докато не се е вляло в по-големи речни басейни.

След като бе уведомена за сеизмично събитие в региона, Американската геоложка служба (USGC) първоначално съобщи, че в близост до границата е настъпило земетресение. Предполагаше се, че то е предизвикало свлачище, което е запушило река Ленде Кхола с тонове отломки, след което водата е пробила язовирната стена с голяма сила. По-късно обаче USGC уточни, че сеизмичното събитие, регистрирано с магнитуд 5,2, е било изключително мощно „срутване на ледник и каменна лавина, което е причинило последващи катастрофални последици надолу по течението".

Геологът д-р Даниел Шугар от канадския Университет в Калгари акцентира върху сателитни снимки, които показват „идеално права линия, където ледникът се е откъснал" на височина около 5 200 м. Въпреки че това според него топящият се сняг и лед „са вкарали голямо количество течна вода в ледника, която е проникнала до основата му и я е смазала. Това е било достатъчно, за да се срути."

Речното корито по-долу се намираа на около 3 000 м, което означава, че леденият блок се е срутил на около 2 км по северния склон на Цангбу Ри. Оттам той е излъчвал пара, докато реката се спускала с още 300 м, преди да достигне граничния пункт – мястото, където е бил заснет един от ужасяващите видеоклипове.

Докато масата ускорява спускането си, скални отломки и лед се сблъскват и трият един срещу друг, създавайки огромно триене, което се превръща в топлина. Това частично разтопява леда, като в движещата се маса се образува вода, което прави лавината значително по-течна и опасна. Когато водата от потоците се влива в масата, нейният обем се увеличава и тя действа като смазващо средство, което увлича рохки седименти, скали, дървета и тежки материали от дъното на долината.

"Към този момент масата е като течен бетон", според Хатим Шариф, хидролог от Университета на Тексас в Сан Антонио.

„Тя е невероятно плътна и се движи бързо, което прави бягството изключително трудно. Бягането няма да помогне", нито пък опитът да се избяга с автомобил, освен ако не се качва по стръмен хълм, каза той.

Учените предупреждават, че е твърде рано да се определи с точност причината. Но един от ключовите фактори вероятно е времето. В момента Непал преживява относително топло лято, което е причинило значително топене на сняг и лед в Хималаите.

„Някои от ледниците в долината вчера бяха покрити със сняг, а днес са предимно гол лед. С други думи (и все още не съм видял данни от метеорологични станции), вероятно е било топло", каза д-р Шугар.

Той обаче смята, че срутването на ледника „е било само част от това, което се е провалило".

Научната общност предупреди, че може да са налице и други фактори, включително дългосрочното движение на тектоничните плочи, което е направило ледника все по-стръмен. Други са заявили, че това носи белезите на наводнение от пробив на ледниково езеро или GLOF - разрушаване на преграда в планински склон.