Абас Арагчи: Дипломацията със САЩ не е невъзможна, ако те осъзнаят, че натискът не работи

Иранският външен министър Абас Арагчи остави открита възможността за дипломатическо решение в изпадналия в застой конфликт със САЩ и написа в Екс, че „връщането към дипломацията не е невъзможно", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Всичко обаче зависи от това САЩ да разберат, че „натискът не работи". „САЩ трябва да градят доверие, да говорят с уважение, да признаят нашите права и да спазват ангажиментите си", добави той.

През последните дни държави от региона започнаха нов кръг дипломатически усилия, близо шест месеца след американско-израелските атака срещу Иран. Началникът на пакистанската армия Асим Мунир беше в Техеран в понеделник, последван във вторник от министъра на външните работи на Оман Саид Бадър бин Хамад бин Хамуд Албусайди. Вчера премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани се срещна с Арагчи.

Според съобщения в ирански медии разговорите с Оман са се фокусирали основно върху евентуалното отваряне на Ормузкия проток. В замяна Иран изисква отстъпки от американското правителство, договорени в рамково споразумение през юни.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не преговаря с Техеран, тъй като САЩ се фокусират върху икономическото въздействие спрямо Иран. Същевременно той обеща да санкционира страните, които правят бизнес с Ислямската република.

„Не искаме да говорим с тях. Не търсим да се срещаме или нещо подобно", заяви Доналд Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, говорейки за Иран.

По-рано през деня говорителката на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че икономическата кампания на САЩ ще продължи, докато Иран не реши да преговаря по смислен начин.

„Сега водим операция „Икономически изгнаник", за да унищожим икономиката им", заяви Левит пред "Фокс Нюз". „В момента не се водят преговори и това ще продължи, докато президентът не почувства, че може би те ще седнат на масата за преговори по смислен начин... Президентът, разбира се, продължава да запазва всички варианти на масата", допълни тя.