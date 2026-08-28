Лавров за визитата на шефа на ЦРУ в Москва: Не бях на срещата, нищо необичайно

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров коментира в интервю за РБК публикацията на The Wall Street Journal относно причините за посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва на 25 август. Той посочи, че не е бил на срещата с шефа на американското разузнаване, но тя не е нищо необичайно.

Според изданието Ратклиф е пристигнал в Москва, за да предупреди, че нападения срещу страните от НАТО са недопустими. Изданието "Политико" също съобщи, че шефът на ЦРУ е предупредил Русия да не ескалира конфликта с НАТО, по-конкретно с Естония, Латвия и Литва.

„Знаете ли, аз не съм бил там, а при нас, както и по целия свят, има правила, въз основа на които специалните служби взаимодействат помежду си. В това няма нищо необичайно, както и няма нищо необичайно в това, че те извършват тази работа в тишина. Ние също в дипломацията работим до голяма степен в мълчание. Но дипломатите са длъжни по традиция, по същността на своята професия, да разказват нещо", заяви Лавров.

Той поясни, че не се разкриват „детайли, които са твърде деликатни, които все още са в процес на разработване, при което е важно да не се провалят евентуалните компромиси и консенсус".

Коментирайки посещението на Джон Ратклиф и на секретаря на Светия престол по отношенията с държавите и международните организации, архиепископ Пол Ричард Галахър, Лавров добави, че „и в двата случая е налице желание от страна на тези, които ни посетиха, да дойдат и да проведем разговор".

Ръководителят на външната политика на Светия престол е в Русия до днес. Той се срещна с руския външен министър. "Москва и Ватиканът успяха да съхранят основания на взаимно доверие диалог въпреки международната нестабилност", каза Лавров след срещата им.

Американският президент Доналд Тръмп коментира от своя страна, че изненадващото пътуване на шефа на ЦРУ до Москва не е имало за цел да предупреди президента Владимир Путин да не "изпитва решимостта на НАТО" или "да не напада Англия". И определи визитата като полурутинна: "Може да излезе нещо от това. Работим много усилено, за да сложим край на тази война", посочи той.

В четвъртък президентът на САЩ увери в разговор с журналисти в Белия дом, че руският му колега Владимир Путин "няма да нападне територията на НАТО" и посочи, че е имал добър разговор с руския президент.

Визитата на Ратклиф идва в момент, когато Вашингтон и Москва поддържат активни двустранни контакти под ръководството на президента Тръмп. В началото на своя мандат той обеща да договори края на войната.

В Лондон пък се появиха опасения за предстояща руска атака. Експерти по сигурността са предупредили новия премиер Анди Бърнам да бъде подготвен за директен отговор от Путин заради подкрепата на кралството към Украйна.

Във вторник с американски военен самолет шефът на ЦРУ Джон Ратклиф изненадващо кацна в Москва. До последно Русия явно не искаше да разкрива подробности за своя гост.

Първоначалната информация за самолета дойде от сайта на Flightradar24. Според официалните данни машината излетяла от латвийската столица Рига директно към "Внуково", където кацнала в 10 ч местно време. А до балтийската страна Ратклиф дошъл от Кемп Спрингс - града, до който се намира военновъздушната база "Андрюс", позната още като дома на президентския "Еър Форс 1".

Посещението на Ратклиф е първото такова на официален представител на САЩ от Европа до Русия от януари т.г. - тогава емисарят и зетят на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър отидоха до Москва, за да водят мирни преговори за Украйна. Това е и първото пътуване на Ратклиф като директор на ЦРУ до Русия, въпреки че той е поддържал контакт с руски колеги от разузнаването.

Последният път, когато директор на ЦРУ посети Москва, беше през 2021 г. Тогава шефът на агенцията Уилям Бърнс се срещна с висши руски длъжностни лица и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна.

Посещението на Ратклиф идва в момент, когато мирните преговори с Киев и посредничеството от страна на САЩ остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга.

Ратклиф встъпи в длъжност като директор на ЦРУ на 23 януари 2025 г. Преди това от май 2020 г. до януари 2021 г. той беше директор на Националното разузнаване на САЩ, като впоследствие става първият човек, ръководил и двете агенции. Ратклиф е носител на медал за национална сигурност и медал на военното министерство за изключителна обществена служба.

Според американски медии директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украйна и с Иран.

"Файненшъл таймс" и "Аксиос" писаха, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Украйна да не нанася удари в определени райони в Русия - по Москва, Санкт Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на Ратклиф.

"Уолстрийт джърнъл" цитира експерти, че една от целите на посещението е била да бъде проверена готовността на Русия за преговори, предвид факта, че дипломатическите усилия на САЩ засега не дават резултат. Друга възможна тема е сътрудничеството между Москва и Техеран и по-конкретно евентуалното предаване на разузнавателна информация, довело до ирански удари по американски военни обекти в Близкия изток.

Според наблюдатели посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва е белег, че тайните преговори са достигнали своята кулминация по тема, толкова важна и деликатна, че се е наложило изпращането на специален пратеник с широки правомощия, пише руското издание business-gazeta.

Единствената конкретна информация засега идва от Bloomberg. Според медията директорът на ЦРУ е пристигнал в Русия, за да обсъди „поетапна деескалация" на конфликта в Украйна. Според информацията Ратклиф е обсъдил в Москва взаимно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и пристанищата на Украйна и Русия, прекратяване на огъня в Сумска и Харковска област като стъпки към обща деескалация, както и перспективите за прекратяване на войната. Източници твърдят, че става дума за важна операция, подготвяна известно време при строга секретност, а резултатите от нея могат да имат съществено значение за по-нататъшното развитие на събитията.

Според „Уолстрийт Джърнъл" американското разузнаване е събрало информация, че Русия извършва първоначална подготовка за евентуална военна мобилизация във връзка с войната срещу Украйна.

На този фон директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пътувал до Русия. Американското разузнаване е установило още, че Москва има планове да тества решимостта на НАТО.

Анализатори предполагат, че Ратклиф може да се е срещнал с руския президент Владимир Путин, за да му предаде предупреждение от американска страна, че подобни действия ще имат тежки оследствия.

Според последните данни на платформата за полети Flightradar вечерта Boeing C-17 Globemaster III е напуснал Москва.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери в Москва, че не е имало среща на Ратклиф с Путин, но руският държавен глава е бил информиран за разговорите.