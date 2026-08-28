Норвегия има нов крал: Хокон VIII се възкачи на престола

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Крал Хокон VIII се възкачи на трона в Норвегия на фона на всеобща скръб заради смъртта на Харалд V. Той почина на 89-годишна възраст.

Новата роля на Хокон идва след кончината на баща му, който е братовчед на крал Чарлз III. Харалд се лекуваше от хемолитична анемия - заболяване, при което червените кръвни клетки се разрушават с необичайно бързи темпове.

Новият монарх беше обявен със снимка на Хокон, който сега е Негово Величество крал Хокон VIII, съобщава "Дейли мейл".

Новият крал беше избран с личното мото "Всичко за Норвегия", каквото беше мотото и на неговия баща, дядо и прадядо, откакто през 1905 г. е създадена съвременната норвежка монархия.

През Средновековието Норвегия има шестима крале с името Хокон. Когато през 1905 г. е създадена съвременната монархия, първият крал избира името Хокон Седми.

Съпругата на новия крал Мете-Марит е известна с приятелството си с педофила-милиардер Джефри Епщайн. През март тя заяви, че съжалява за връзката си с него.

Новата кралица заяви, че е била подведена от покойния сексуален престъпник, докато се опитваше да ограничи последствията.

След смъртта на Харалд дворецът съобщи, че здравето му се е влошило, след като се е заразил с инфекция, а членове на норвежкото кралско семейство се събраха около леглото му в четвъртък.

„С дълбока скръб съобщаваме, че Негово Величество крал Харалд е починал. Крал Харалд си е отишъл мирно в Университетската болница „Риксхоспиталет" в Осло в петък, 28 август, в 6:35 ч.", гласи изявлението на норвежкия кралски двор.

В петък крал Чарлз заяви, че е изразил „най-дълбоките и искрени съболезнования" към норвежкото кралско семейство след смъртта на „скъпия си братовчед".

Норвежкият крал е и далечен роднина на цар Симеон II. Двамата имат общи прапрапрапрадядо и прапрапрапрабаба - германския херцог Франц Сакс-Кобург-Заалфелд и съпругата му Августа. Чрез сина им херцог Ернст I (баща на принц Алберт) линията води до британското кралско семейство и крал Харалд V. Чрез другия им син, принц Фердинанд Сакс-Кобург-Заалфелд, линията се спуска директно до българския цар Фердинанд I — дядото на Симеон II. Двамата споделят общ корен и през крал Максимилиан I Йозеф Баварски.

Интересен факт е, че Симеон II и крал Харалд V са родени в една и съща година (1937 г.) и са сред най-дългогодишните представители на европейската кралска история.