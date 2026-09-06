Австралийски учени превръщат гигантски хлебарки в парамедици

Рояк от гигантски хлебарки звучи като нещо от филм на ужасите, но за хора, затрупани под отломки след земетресение или друго бедствие, насекомите могат да се окажат животоспасяващи. Австралийски изследователи смятат, че един ден хлебарките могат да бъдат използвани от спасителни екипи, като им доставят необходими лекарства, съобщи "Ройтерс".

Учени от Университета на Куинсланд и Университета на Нов Южен Уелс са разработили киборг-хлебарки, наречени "параборги", оборудвани с миниатюрни устройства за инжектиране на лекарства и камери. Те се надяват, че насекомите могат да помогнат на пострадали при срутвания на сгради, като им осигурят базова медицинска помощ в тесни пространства преди спасителите да стигнат до тях.

"Много хора вероятно няма да се зарадват да видят как гигантска хлебарка се втурва към тях, но ако са затрупани под отломки или блокирани в пещера и имат нужда от помощ, това може да се окаже разликата между живота и смъртта", казва Хай Нан Ле - съавтор на изследването, публикувано в списание Advanced Science.

Изследователите са оборудвали гигантски ровещи хлебарки от Северен Куинсланд с раници, съдържащи цилиндри със спринцовки и камери. Това е най-тежкият вид хлебарка в света, като някои екземпляри достигат до 8,5 см дължина. Изследването надгражда по-ранната работа на учените с киборг-насекоми, която се е фокусирала единствено върху използването им за откриване на пострадали, а не за оказване на помощ.

Според учените истинските насекоми имат предимство пред роботите заради своята маневреност, издръжливост и това, че се нуждаят от много малко енергия.

Имплантирани електроди позволяват на операторите дистанционно да стимулират нервната система на хлебарките и да ги насочват.

"Започваме с упояване на насекомото и обездвижването му, за да сме сигурни, че няма да усеща нищо по време на процедурата. След като имплантираме електрод, можем да подадем слаб електрически сигнал, който стимулира нервната система и позволява на насекомото да реагира на нашите команди", обясняват учените.

В експеримента са използвани две хлебарки. Едната е оборудвана с камера и служи за откриване, а втората носи лекарството, което може да бъде инжектирано от разстояние. При лабораторните тестове киборг-хлебарките достигнали определените контролни точки в 100% от случаите. При изпълнението на цялата задача, а именно достигане до целта и поставяне на инжекцията, успехът бил 72%. Когато насекомото се е намирало на разстояние до 15 см от целта, успеваемостта достигала 95%.

Точното позициониране обаче остава едно от основните предизвикателства. Насекомото трябва не само да открие правилното място, но и да остане достатъчно стабилно, за да бъде поставена инжекцията. Въпреки че те се управляват дистанционно, медицинските решения остават под човешки контрол, пише "Гардиън".

Учените искат технологията да се използва в ситуации, при които всяка минута е от значение, например при тежки алергични реакции или ухапвания от змии. Вместо само на един киборг, бъдещите спасителни операции могат да разчитат на цял рояк, в който отделните насекоми изпълняват различни задачи.

"В бъдеще искаме може би да изпращаме рояк от хлебарки навътре в срутена сграда. Нуждаем се от мрежа от много такива насекоми, за да можем възможно най-бързо да открием пострадалия", коментират още учените.

Засега обаче технологията е тествана единствено в контролирани лабораторни условия със силиконови мишени и свинска кожа. Преди да може да бъде използвана при реални спасителни операции, учените трябва да решат редица проблеми, сред които загубата на сигнал в срутени постройки, неравен терен и безопасността на самото инжектиране.

Етичните правила за изследвания с насекоми все още не са стандартизирани, но според изследователите хлебарките са били отглеждани в "подходяща среда" и са били хранени със сухи листа и ябълки. А след премахването на закрепващите устройства насекомите продължават да живеят толкова дълго, колкото и останалите хлебарки.

Изследователите се надяват, че през следващите пет до десет години подобни "спасителни екипи" от киборг-насекоми могат да бъдат използвани в реални извънредни ситуации.