Най-малко 547 са вече загиналите при наводненията в Непал и Тибет

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Опустошителните наводнения и свлачища в Непал и Тибет тази седмица са отнели живота на най-малко 547 души, предаде Франс прес, като се позова на непалските и китайските власти.

В неизвестност са повече от 1400 човека, включително стотици чуждестранни граждани.

Спасителни екипи в Тибет са достигнали днес основната зона, засегната от опустошителното кално свлачище, съобщиха китайските държавни медии. Издирването на стотиците изчезнали обаче продължава при изключително тежки и опасни условия.

"Шестима членове на екипа за бърза реакция от Пожарния и спасителен корпус на Тибет и 15 членове и едно куче от екипа за бърза реакция на Пожарния и спасителен корпус на Съчуан пристигнаха в граничната зона", съобщи държавната новинарска агенция Синхуа.

По данни на агенцията те са първите професионални спасителни екипи, достигнали до основната зона на бедствието.

По-рано стана ясно, че езерото, образувало се вследствие на свличането на земни маси на границата между Непал и Китай, е започнало да прелива, излагайки на риск районите, опустошени от внезапно наводнение преди два дни.

Според очевидци жители на непалския район Расува, на границата с Тибет, са били забелязани да се изкачват по склоновете, за да избягат от евентуално покачване на нивото на реката. Рискът от разлив на езерото накара целия китайски спасителен персонал и превозните средства да се изтеглят и да останат в готовност в безопасна зона, съобщи държавната Китайска централна телевизия.