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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23467307 www.24chasa.bg

Отава започва процедура по преименуването на "Тръмп Авеню"

Георги Банов

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Градският съвет на столицата на Канада Отава единодушно подкрепи да се стартира процедура за преименуването на "Тръмп Авеню". Улицата носи името на американския президент през последния четвърт век и се намира в квартал "Сентръл Парк", където има и още подобни, свързани с Ню Йорк.

Процедурата стартира като отговор на изпълнителната заповед на Тръмп да се преименува езерото Онтарио на езерото на Америка.

Предложнията за ново име са Обама, Онтарио, Канада, Бийвър, Мексикански залив, Канадска гъска и Пелоси. Най-екстравагантните са Рози О'Донъл на комедиантката, която е един от най-големите противници на Тръмп и Тако. TACO е акроним от Trump Always Chickens Out или Тръпм винаги отстъпва бъзливо.

Името Тръмп се среща в Канада. Но авенюто в Отава е единственото директно свързано с американския президент. Иначе има няколко острова, поток и дори езеро в Северно Онтарио.

Опит за преименуването на улицата е имало и през 2021 година. Тогава обаче от семействата, които живеят на улицата 21 гласуват "за", 21 - "против" и 25 не гласуват. Така името остава.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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