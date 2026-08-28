Кремъл: В момента преговорите с Украйна са в застой

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В момента мирните преговори между Русия и Украйна са в застой.

Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ДПА и БТА.

Според него темата в момента е поставена на пауза, съобщават руски медии. Освен това Песков заявил, че не са представени нови идеи, но същевременно "Киев е напълно наясно с исканията на Русия".

Вчера ръководителят на украинската президентска канцелария Кирило Буданов заяви пред журналисти, че не е изключено възобновяване на преговорите с Русия през септември.

САЩ отдавна оказват натиск върху Москва и Киев да постигнат мирно споразумение. Посещенията на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър във воюващите страни, които се очакваха през август, обаче не се състояха.

Във вторник с американски военен самолет шефът на ЦРУ Джон Ратклиф изненадващо кацна в Москва. До последно Русия явно не искаше да разкрива подробности за своя гост.

Американският президент Доналд Тръмп коментира, че изненадващото пътуване на шефа на ЦРУ до Москва не е имало за цел да предупреди президента Владимир Путин да не "изпитва решимостта на НАТО" или "да не напада Англия". И определи визитата като полурутинна: "Може да излезе нещо от това. Работим много усилено, за да сложим край на тази война", посочи той.

В четвъртък президентът на САЩ увери в разговор с журналисти в Белия дом, че руският му колега Владимир Путин "няма да нападне територията на НАТО" и посочи, че е имал добър разговор с руския президент.

Визитата на Ратклиф идва в момент, когато Вашингтон и Москва поддържат активни двустранни контакти под ръководството на президента Тръмп. В началото на своя мандат той обеща да договори края на войната.

Освен това е знаково, че шефът на ЦРУ проведе срещи в Москва в момент, когато мирните преговори с Киев и посредничеството от страна на САЩ остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга.