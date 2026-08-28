„Осталгия" - лице на "Алтернатива за Германия" поведе шествие с мотопеди "Симсон" (Снимки)

Крайната десница в Германия залага на това, че безсрамното изразяване на носталгия по живота зад Желязната завеса ще спомогне за възхода ѝ към властта в източната част на страната, пише "Политико".

Ето защо в неделя, в живописния източногермански град Кведлинбург, който е средновековен град, изпълнен с къщи с дървена конструкция, Улрих Зигмунд, харизматичното лице на партията „Алтернатива за Германия" (AfD) в региона, се качи на син мотопед „Симсон", произведен в бившата Източна Германия. Той отпраши към хълмистата провинция, следван от стотици хора, също на мотопеди „Симсон", много от които украсени с германски знамена. Улрих Зигмунд СНИМКА: Ройтерс

За Зигмунд и неговите съратници от "Алтернатива за Германия" тази силна доза „Осталгия" - термин, обозначаващ упоритата носталгия по бившата Източна Германия, е начин да се възползват от силната регионална идентичност, която е останала забележително непокътната след падането на Берлинската стена. Това е и част от по-широко политическо послание към електорат, който в голяма степен възприема страната като намираща се в икономически и социален упадък - обещание, че партията ще върне хората към идилични времена, когато нещата са били предполагаемо по-прости и по-добри, дори ако това означава живот в бивша диктатура.

„Не всичко беше чудесно, за Бога. Но тази култура на „Симсон" символизира индивидуалната свобода на придвижване. Тя символизира времето, когато бяхме сплотени в тази страна. И точно това време искам да се върне", каза Зигмунд за четирите десетилетия комунистическо управление, крещейки в микрофона на сцената преди отпътуването на колоната от мотопеди.

Зигмунд потегли начело на колоната с широката усмивка, която противоречи на радикалната политика на регионалното крило на "Алтернатива за Германия", чиято популярност нараства. Регионалната разузнавателна служба я е класифицирала като екстремистка организация, целяща да подкопае „свободния демократичен основен ред" на Германия. СНИМКА: Ройтерс

"Този момент беше изцяло посветен на „свободата", каза Зигмунд, който е роден в Саксония-Анхалт през 1990 г. - година след падането на Берлинската стена.

Събитието беше организирано от "Алтернатива за Германия" в навечерието на изборите на 6 септември в Саксония-Анхалт - малка, предимно селска провинция с население от около два милиона души, в която партията води в проучванията с голяма преднина и може би е на прага да спечели реална власт за първи път от основаването си през 2013 г. като антиевропейска партия.

За лидерите на "Алтернатива за Германия" победа от такъв мащаб би била значителен пробив, който би дал на партията, изключена от политическия мейнстрийм, опора в управлението, която както се надяват, ще я освободи от стигмата и ще ѝ позволи да се разшири чрез победи в цялата страна. В предстоящите избори в източната провинция Мекленбург-Западна Померания на 20 септември "Алтернатива за Германия" също води с голяма преднина в проучванията.

Много от мотоциклетистите в Кведлинбург споделяха онова размито чувство на носталгия по миналото, което Зигмунд беше събудил.

„Хората, които караха тези мотопеди по времето на Източна Германия, отново се срещат тук", каза Мартин Краузе. Той е на 61 години и е агент по недвижими имоти. Носи тениска на "Алтернатива за Германия" с лика на Зигмунд.

„Искаме онези времена да се върнат. Малко свобода, малко Източна Германия, за да можем отново да живеем според нормите и ценностите, които познавахме тогава", продължи той. Улрих Зигмунд СНИМКА: Ройтерс

Краузе разказа, че е наследил своя „Симсон" от своя шурей през 90-те години, след което мотопедът е стоял в хамбара му в продължение на десетилетия. След като "Алтернатива за Германия" започна да организира обиколки със „Симсон", обаче, той го поправил и сложил няколко стикера, включително един с лицето на националната лидерка на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел, насложено върху германското знаме.

Попитан какво му липсва от Източна Германия, Краузе веднага назовава миграцията, настъпила след обединението на Германия. "Много мигранти смутители отказват да се приспособят. Тези хора трябва да бъдат изпратени у дома чрез депортиране", каза той.

Инструментализирането на „Осталгията" дълго време беше характерна черта на крайната левица, заяви Стефан Воле, историк, специалист по Източна Германия. През последните години обаче крайната десница е възприела този подход, макар и по донякъде противоречив начин, според Воле.

От една страна, Източна Германия служи като отрицателен контраст за крайната десница, каза Воле, като лидерите на "Алтернатива за Германия" често сравняват опитите на настоящото германско правителство да изключи партията, поддържайки политическа защитна стена около нея, с тактиките на комунистическата диктатура.

В същото време, добави той, партията AfD „все по-често се опитва да присвои спомените за Източна Германия за собствените си цели и да подклажда известна враждебност към Запада... И тази „източна менталност" или тази нова гордост от това, че си от Изтока, се очаква да се превърне в политически гласове."

Проучванията показват, че дори почти 37 години след падането на Берлинската стена все още се запазва силна регионална идентичност. В някои отношения тази идентичност може дори да се засилва, тъй като Източна Германия все повече следва свой собствен политически път като огнище на подкрепа за "Алтернатива за Германия" и относителна симпатия към Русия на фона на войната на Москва срещу Украйна.

Според проучване на YouGov, проведено миналата година, 43% от хората в бившата Източна Германия виждат повече разлики, отколкото прилики между източните и западните германци - с 9 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г. Едва 11% заявиха, че приликите надделяват над разликите.

Тази идентичност е преплетена с политическо недоволство - трайно усещане сред много хора в бившата Източна Германия, че страната им е била фактически погълната от доминираща Западна Германия след обединението през 1990 г., което е довело до масова загуба на работни места, емиграция и трайни неравенства в благосъстоянието, които продължават и до днес.

Демографското разделение е също толкова рязко. Докато населението на Западна Германия е нараснало с 10 процента между 1990 и 2024 г., това в Източна Германия е намаляло с 16 процента. Според официални данни в Източна Германия се наблюдава и по-висок дял на хората на и над 65 години..

Това недоволство предоставя възможност за "Алтернатива за Германия" в бившата Източна Германия, но според Зигмунд бунтът срещу статуквото няма да спре дотук.

„Правим първата стъпка. Но слънцето няма просто да изгрее на изток – то ще грее над цяла Германия", каза той за бившата Източна Германия по време на събитие в източния град Магдебург през юли.

Компанията „Симсон" е основана през 1856 г. в Източна Германия от немско-еврейско семейство. Тяхната потомка, Мина Симсон, по-късно, през 1936 г., избягва от нацистка Германия и заминава за Ню Йорк. Нацистите отнемат фабриката, а по-късно източногерманската държава я е използвала за производство на мотопеди.

Мотопедите „Симсон" не винаги са били толкова политизирани. Дълго време те привличаха младите мотоциклетисти, защото законно могат да развиват скорост до 60 км/ч – с 15 км/ч повече от обичайната граница за другите мотопеди, което е регулаторно изключение, датиращо още от времето на Източна Германия. Първоначалният успех на мотопедите се дължеше до голяма степен на достъпната им цена и широката им наличност - особено в сравнение с колата „Трабант", която се радваше на култов статут и за която източногерманците трябваше да чакат години, за да получат.

Днес обаче американският внук на Мина Симсон, Денис Баум, не е доволен от начина, по който "Алтернатива за Германия" си присвоява марката. Баум пътува до Германия, за да се присъедини към протестите срещу партийния конгрес на "Алтернатива за Германия" през юли в източногерманската провинция Тюрингия - събитие, което се състоя точно 100 години след като нацистката партия проведе голям партиен конгрес в региона.

„Историята не се повтаря, но римува. Именно нетърпимостта на крайната десница и "Алтернатива за Германия" ме принуди мен и семейството ми да заемем позиция. И затова изисквам: Дръжте името „Симсон" далеч от политиката", каза Баум по време на протеста, цитирайки американския писател Марк Твен.

На митинга в Кведлинбург лидерът на "Алтернатива за Германия" Зигмунд определи тези коментари като несъществена чуждестранна намеса.

„Защо да ме интересува дали някой, който от десетилетия живее отвъд океана - нито тук, в Европа, нито в Германия, и със сигурност не в Саксония-Анхалт, иска да ни дава указания как трябва да живеем тук и с какви проблеми се сблъскваме тук", заяви Зигмунд.

Тълпата избухна в овации, когато той добави: „Вие сте хората, които ни представляват тук, а не американците, които искат да ни диктуват как трябва да живеем!"

Други участници в митинга изразиха съгласие с това мнение. СНИМКА: Ройтерс

Михаел Фридрих присъства на митинга в Кведлинбург с червения си мотоциклет „Симсон". Ток каза, че се гордее с това, че източногерманците са се възправили, за да сложат край на комунистическата диктатура и да „изгонят левичарите".

На въпроса дали "Алтернатива за Германия" има основание да използва мотопедите „Симсон" като инструмент, той прояви разбиране към тактиката на партията.

„Разбира се, това се използва като начин да се разпали малко носталгия по Изтока и да се обединят хората. Но това е нормално. Когато се мобилизираме, всичко е позволено", каза той.