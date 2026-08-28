ЕС дава хуманитарна помощ за пострадалите в Непал за 2 млн. евро

Страната приветства финансова помощ след наводненията, но отказва спасителна подкрепа

Европейският съюз дава 2 млн. евро хуманитарна помощ за пострадалите от опустошителното наводнение в Непал, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

При бедствието загинаха над 540 души.

"Виждаме пътища, отнесени от водите. Села, изолирани от света. Семейства, търсещи изчезнали близки. Наводненията в Непал разтърсиха населени места, които все още се възстановяваха от минали бедствия", каза европейският комисар по кризисни ситуации Хаджа Лабиб в свое изявление.

Тя уточни, че отпуснатите средства са предназначени за покриване на спешни нужди от здравни грижи, храна, подслон и вода. Финансираните от ЕС партньорски организации вече оказват помощ на място, съобщи Европейската комисия.

Тази хуманитарната помощ ще бъде добавена към почти 3-те млн. евро, отпуснати по-рано тази година от ЕС за готовност при бедствия.

Междувременно стана ясно, че Непал приветства международната финансова помощ, предложена след опустошителните наводнения, които преди 2 дни засегнаха граничния район с Тибет. Оттам обаче са категорични, че засега нямат нужда от чуждестранна помощ при спасителните операции.

"Нашият непосредствен приоритет са операциите по издирване и спасяване. Когато става въпрос за спасяване на живота на хора, не става дума за отказ на помощ. Нашите служби за сигурност обаче са в състояние да работят ефективно и в момента го правят", каза говорител на непалското външно министерство. И допълни, че Непал ще поиска специализирана международна помощ, ако възникне необходимост от такава.

Експерти от Непал и САЩ смятат, че катастрофалното наводнение вероятно е предизвикано от откъсване на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долина, намираща се на стотици метри по-надолу. Първоначалните съобщения на непалските власти сочеха, че земетресение в района може да е причинило срутването на част от ледника и така да е предизвикало бедствието.

Според американската геоложка служба обаче земетресението, първоначално съобщено с магнитуд 4,4, всъщност е представлявало сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед.