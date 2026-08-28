Антонио Коща ще се срещне с Румен Радев на 3 септември

Шефът на Европейския съвет Антонио Коща ще посети София през втората седмица от европейската си обиколка. Това стана ясно от публикация на сайта на съвета.

По време на Обиколката на столиците“ Коща разговаря с държавните и правителствените ръководители по дневния ред на ЕС, със силен акцент върху следващата многогодишна финансова рамка на Съюза. Освен това подготвя почвата за предстоящите заседания на Европейския съвет и международни срещи на върха.

През първата седмица той посети Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага. Посещенията през втората седмица пък стартират със среща с премиера на Люксембург Люк Фриден на 2 септември. В същия ден той ще се срещне в Загреб с премиерите на Хърватия Андрей Пленкович и Унгария - Петер Мадяр в Будапеща.

На 3 септември той ще се срещне с президента на Румъния Никушор Дан в Букурещ, както и с българския премиер Румен Радев в София. В същия ден има организирана среща и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в Атина.

На 4 септември той ще бъде в Никозия за среща с президента на Кипър Никос Христодулидис и в Любляна за среща с премиера на Словения Янез Янша.

В събота, 5 септември, Коща ще произнесе реч на тема „Европа в света“ на 52-рото издание на форума „Чернобио“ в Италия (известен още като форум „Амброзети“) - ежегодна среща на политически, академични, правителствени и бизнес лидери, която се провежда от 1975 г. насам.

Подробностите за следващата седмица от „Обиколката на столиците“ ще бъдат обявени в петък, 4 септември.