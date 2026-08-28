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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23468138 www.24chasa.bg

Гърция вдигна два F-16 заради турски дрон, навлязъл във въздушното й пространство

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F-16

Турски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Гърция. Това съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитирано от БТА.

Дронът е прелетял тази сутрин в района на Егейско море между островите Самотраки и Лимнос. Гръцките военновъздушни сили веднага са пратили два изтребителя F-16, за да локализират, идентифицират и прехванат дрона.

Безпокойство е предизвикал фактът, че устройството се е движило в близост до летището в Александруполис в момент, в който пътнически самолет на гръцките авиолинии Aegean Airlines се е готвил да излети.

Координацията между Гражданска авиация и гръцките изтребители са позволили дронът да бъде отстранен без да се създаде опасност за сигурността на гражданския полет.

Като предпазна мярка на самолета на гръцката авиокомпания е било наредено да следва алтернативен маршрут и да поддържа ниска височина, докато районът се освободи. Впоследствие летателният апарат е възобновил нормалния си маршрут и е продължил към международното летище "Елефтериос Венизелос" в Атина.

F-16

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