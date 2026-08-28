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Лондон към Израел: Не махайте наши служители от центъра за примирието в Газа

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Правителството на Великобритания предупреди Израел да не се опитва да отстранява британски служители от центъра за координиране на примирието в Газа. Снимка: Pixabay

Правителството на Великобритания предупреди Израел да не се опитва да отстранява британски служители от центъра за координиране на примирието в Газа. Това стана след съобщения, че Израел обмисля експулсиране на британски и други европейски служители, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Лондон заяви, че остава ангажиран с прилагането на мирния план от 20 точки за Газа и всеки ход за отстраняване на неговите служители би подкопал общите усилия. 

Коментарите бяха направени в отговор на вчерашна публикация във "Файненшъл таймс“, според която Израел обмисля да премахне британски и други евро служители от центъра. 

В коментар за АП британското правителство заяви, че страната остава ангажирана да „изиграе своята роля за подобряване на ситуацията на място“. 

Вчера Министерството на външните работи на Нидерландия заяви, че израелското външно министерство е отстранило двама нидерландски дипломати от координационния център.

Израелският външен министър Гидеон Саар пък коментира, че решението е в отговор на „серия от антиизраелски мерки, предприети от нидерландското правителство“, включително въвеждането през следващия месец на забрана за търговия с израелски продукти от Западния бряг и други райони.

Правителството на Великобритания предупреди Израел да не се опитва да отстранява британски служители от центъра за координиране на примирието в Газа. Снимка: Pixabay

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