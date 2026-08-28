Вучич: Хага искаше Ратко Младич да умре зад решетките

Сръбският президент Александър Вучич отправи остри критики към международното правосъдие в Хага заради отношението към бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич, който почина на 84-годишна възраст в затвора в Хага.

По думите на Вучич международните институции са отказвали на Белград да позволят на Младич да изтърпи остатъка от присъдата си в Сърбия въпреки влошеното му здравословно състояние. Сръбският президент заяви, че сега вече е станало ясно, че Хага е искала Младич „да умре зад решетките", а не в Сърбия, където самият той е искал да бъде.

„Това е антицивилизационно поведение, поведение без прецедент и без оправдание", заяви Вучич по време на посещение в град Осечина, съобщава democrata.es.

Той посочи, че сръбските власти все още не са получили необходимата информация от Хага за организирането на транспортирането на тленните останки. Вучич подчерта, че решението къде ще бъде погребан Младич е на неговото семейство, но ако близките му пожелаят погребението да бъде в Сърбия, държавата ще окаже необходимото съдействие и ще организира церемонията по достоен начин.

Вучич не даде конкретен отговор на предложението на сръбския министър на правосъдието Ненад Вуич за евентуално удостояване на Младич с държавни почести при погребението му.

Сръбският президент отново обвини западните държави в двойни стандарти при оценката на престъпленията по време на войните след разпадането на Югославия. Според него Западът се опитва да представи Сърбия като единствената страна, носеща вина за конфликтите в Словения, Хърватия, Босна и Косово.

„Сръбската кръв дори не е важна", заяви Вучич, като посочи, че според него престъпленията срещу сърби не са получили същото отношение от международното правосъдие.

Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите и обичаите на войната, свързани с войната в Босна и Херцеговина, включително с клането в Сребреница през юли 1995 г.