СЗО откри нов център в Китай за ускоряване на борбата с туберкулозата

Световната здравна организация откри нов глобален център за сътрудничество на в областта на изследванията за туберкулоза в Китай, съобщи Синхуа, цитирана от БТА. Основната цел на структурата е да приложи китайския опит и експертиза в глобалната кампания за ограничаване на най-смъртоносното инфекциозно заболяване в света.

Новият център е разположен в Китайския център за контрол и превенция на заболяванията (China CDC) в Пекин. Дейността му ще бъде съсредоточена върху научните и технологичните иновации, надзора на заболяванията, както и върху други ключови области на превенцията и контрола на туберкулозата.

„Китай постигна значителен напредък в намаляването на тежестта на туберкулозата и играе все по-важна роля в глобалната борба срещу това заболяване“, заяви Тереза Касаева, ръководител на Глобалната програма на СЗО за туберкулоза.

Според Световния доклад за туберкулозата на СЗО за 2025 г. общата заболеваемост в Китай е спаднала значително през 2024 г. до 49 случая на 100 хил. души от населението. Това поставя Китай в категорията на държавите с умерено до ниско разпространение на болестта.

Тереза Касаева допълни, че новият център ще служи като ключова платформа за глобални иновации, научни изследвания, обмен на технологии и изграждане на капацитет, помагайки за внедряването на научните постижения в реални практически решения.

Ръководителят на Националния център за превенция и контрол на туберкулозата в Китай Чжао Йенлин очерта петте основни функции на новата структура - разработване, оценка и внедряване на нови диагностични технологии, противотуберкулозни медикаменти, ваксини и дигитални здравни инструменти; съдействие при формулирането и актуализирането на насоките и стандартите на СЗО; осигуряване на международни обучения и повишаване на експертния капацитет за лабораторни тестове и епидемиологични проучвания; провеждане на глобален надзор, оценка на риска и обмен на данни; създаване на многостранни платформи за технически обмен и съвместна изследователска дейност.

По данни на СЗО туберкулозата остава водещата причина за смъртност в света сред инфекциозните заболявания, причинени от един патоген, въпреки десетилетията усилия за нейното овладяване. Новата структура се открива в момент, когато международната общност е мобилизирана да сложи край на глобалната епидемия до 2030 година.

От 2012 г. насам Китай отчита постоянен спад на разпространението на болестта. Индексите на заболеваемост и смъртност са намалели с около 30 на сто, а националният процент на излекуваните пациенти се поддържа устойчиво над 90 на сто, отбелязва Синхуа.