Николай Младенов: За възстановяването на Газа са обещани 7 млрд. долара

Младенов настоя, че няма по-добра алтернатива на съществуващия план за мир в Газа

Върховният представител на Съвета на мира за Газа Николай Младенов заяви в петък, че са обещани 7 милиарда долара за възстановяване на ивицата Газа.

В интервю за Ал Джазира Младенов отбеляза, че преговорите с Израел за увеличаване на хуманитарната помощ за анклава напредват добре. Освен това той разкри, че са определени механизмите и местата за разполагане на Международните стабилизационни сили в Газа, като подчерта, че се очаква първите им части скоро да пристигнат в палестинския анклав.

Освен това Младенов настоя, че няма по-добра алтернатива на съществуващия план за мир в Газа, предупреждавайки, че възобновяването на войната би било опустошително.

Преди два дни Младенов съобщи, че "Хамас" се е съгласила да предаде властта в Газа.

"За първи път "Хамас" и въоръжените фракции в Газа се съгласиха да свалят оръжията си и да предадат властта на преходна администрация, призната от ООН", написа Младенов в "Екс".

Във вторник Младенов написа във фейсбук профила си, че "мирът никога не идва наготово. Извоюва се бавно, чрез преговори, които се водят с месеци и рядко завършват точно така, както някой е искал. После се крепи на договорености, които трябва да се пазят всеки ден, най-често без свидетели и без признание. Никой не ръкопляска на изпълнението на един или друг ангажимент. Забелязват се само тези, които са нарушени".

"Това е и същината на дипломацията: не да обяви края на насилието, а да го удържа достатъчно дълго, докато хората свикнат да живеят без него. Успехът ѝ се вижда трудно, защото се измерва с неща, които често остават невидими", добави той.

Последните седмици имаше сериозно напрежение около договореностите за ивицата Газа. Миналата седмица Младенов участва в продължила повече от четири часа среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху, американския пратеник Джаред Къшнър и бившия британски премиер Тони Блеър.

Къшнър, който е зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, е оказвал натиск върху Нетаняху да продължи с подкрепения от Вашингтон план и „да не създава пречки". Израелският премиер обаче е заявил, че напредъкът по плана е „проблематичен" заради предстоящите парламентарни избори в Израел на 27 октомври.

Според израелския източник Нетаняху е дал да се разбере, че политическата ситуация в страната ограничава възможностите му за отстъпки по въпроса за Газа. Проучванията преди вота не дават особено добра позиция на израелския премиер. Основният спор е около разоръжаването на „Хамас" и изтеглянето на израелските войски.

Според договорения от американската администрация план трябва да започне процес на разоръжаване на „Хамас", съпроводен от изтегляне на израелските сили от Газа. Нетаняху обаче настояваше за различна последователност. Той е заявил пред Къшнър и Младенов, че Израел няма да изтегли войските си от Газа, докато „Хамас" не бъде напълно разоръжен.

По време на срещата Къшнър и Нетаняху са се договорили американски генерал да наблюдава извеждането от експлоатация на оръжията на „Хамас". Израелската страна определя разговорите като „задълбочени и конструктивни", въпреки че не е постигнат конкретен пробив.

От канцеларията на Нетаняху посочиха, че Израел и Съветът за мир са се съгласили, че разоръжаването на въоръжените групировки в Газа трябва да бъде „бързо и цялостно", преди да започне възстановяването на анклава.

Предвижда се създаването на две работни групи. Едната ще се занимава с разоръжаването и демилитаризацията на въоръжените групировки, а другата – с хуманитарните и здравните въпроси, включително санитарните условия и достъпа до чиста вода.

Между Израел и "Хамас" има примирие от октомври 2025, което обаче е доста крехко и на няколко пъти за малко да се разпадне. Николай Младенов заема ключова позиция в Съвета за мир на Тръмп, който трябва да играе централна роля в управлението и възстановяването на Газа.

заеме ключова позиция в Съвета за мир на Тръмп, който трябва да играе централна роля в управлението и възстановяването на Газа. Съветът за мир е структура, създадена в рамките на плана на Доналд Тръмп за Газа. Той трябва да има централна роля при изпълнението на мирната рамка, включително по въпросите на сигурността, преходното управление и възстановяването на анклава.