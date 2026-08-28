Тръмп си пусна AI снимка как държи под ръка Доли Партън, ядоса нейни фенове

Благотворителна инициатива Imagination Library остана без федерално финансиране при администрацията на Тръмп, отбелязват фенове и обвиняват държавния глава в лицемерие

Американският президент Доналд Тръмп предизвика нова вълна от критики, след като публикува в социалната си мрежа Truth Social изображение, генерирано с изкуствен интелект, на което е представен заедно с покойната кънтри легенда Доли Партън. На кадъра двамата са хванати под ръка и се разхождат в Белия дом – сцена, която никога не се е случвала в действителност.

Публикацията се появи само дни след смъртта на Партън и предизвика остри реакции сред нейни почитатели, които определиха изображението като неуместно и неуважително към паметта ѝ, пише Евронюз.

Първоначално действията на Тръмп след кончината на певицата бяха приети положително. Той се присъедини към многобройните публични личности, които изразиха скръбта си, и нареди американските знамена да бъдат спуснати наполовина за една седмица.

„Това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имало човек като нея и никога няма да има. В нейна чест нареждам американското знаме в Съединените щати да бъде спуснато наполовина за период от една седмица", написа Тръмп. „Почивай в мир, Доли! Светът те обича", добави той.

Жестът беше приветстван дори от някои от най-големите му критици. Скоро след това обаче почитатели на Партън припомниха, че нейната благотворителна инициатива Imagination Library е останала без федерално финансиране при администрацията на Тръмп.

Програмата, създадена през 1995 г., има за цел да насърчава детската грамотност и до момента е предоставила повече от 330 милиона книги на деца. Чрез нея малчугани от раждането до петгодишна възраст получават безплатно по една книга всеки месец, независимо от доходите на семействата им.

Това накара част от феновете да обвинят Тръмп в лицемерие. Допълнително недоволство предизвика и негово участие в предаването на Глен Бек, в което президентът заяви, че Партън „наистина го харесвала".

Критиците на Тръмп започнаха да противопоставят политическата му реторика на публичния образ и ценностите, с които Доли Партън беше свързвана – доброта, толерантност, благотворителност и стремеж към обединение.

Именно на този фон появата на ИИ изображението предизвика още по-остра реакция. В социалните мрежи потребители го определиха като „безсърдечно" и „неуважително", а някои отбелязаха, че Партън никога не е била публично представяна в подобна близост с Тръмп.

„Тръмп е решил, че Доли Партън получава прекалено много внимание", написа един от потребителите.

Друг коментира, че изображението е „отвратително" и че Партън едва ли би се съгласила да бъде представена по този начин.

Самата Доли Партън през годините избягваше откритото обвързване с политически партии. Тя неведнъж е подчертавала, че има почитатели както сред републиканците, така и сред демократите, и предпочита да не превръща музиката и благотворителната си дейност в политически инструмент.

Певицата дори два пъти отказва предложението да бъде удостоена с Президентския медал на свободата по време на първия мандат на Тръмп. По-късно тя обясни, че първия път причината е била свързана със здравословното състояние на съпруга ѝ, а втория – с ограниченията за пътуване по време на пандемията от COVID-19.

Междувременно сестрата на Доли – Стела Партън, беше далеч по-категорична в политическите си позиции. Само дни преди смъртта на кънтри звездата тя публикува остро послание срещу Тръмп, заявявайки, че не го подкрепя и не одобрява поведението му. Публикацията впоследствие беше премахната.

Докато спорът около Тръмп продължава, организацията зад Imagination Library заяви, че благотворителното дело на Доли Партън ще продължи.

Инициативата е вдъхновена от баща ѝ Робърт Лий Партън, който не е можел да чете и пише. От първоначалното си начало в САЩ програмата постепенно се разраства и днес достига до деца във Великобритания, Канада, Австралия и Ирландия.

За милионите почитатели на Партън именно това остава едно от най-силните доказателства за наследството, което тя оставя след себе си – не само като музикална икона, но и като човек, посветил значителна част от живота си на благотворителността.