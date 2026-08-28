3 атаки с дронове е имало срещу Запорожката АЕЦ

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Международната агенция за атомна енергия съобщи, че е била информирана за 3 атаки с дронове срещу контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Югоизточна Украйна по-рано тази седмица. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Според данни дадени на агенцията, във вторник с дрон е бил нанесен удар близо до охладителния басейн на централата, при което са били ранени двама нейни служители.

В сряда 2 дрона са поразили съоръжението за сухо съхранение на отработено ядрено гориво и част от системата за охлаждане на енергийните блокове.

МААЕ уточни, че въпреки инцидентите нивата на радиация в района на Запорожката АЕЦ остават в нормални граници.