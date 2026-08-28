Тръмп готви указ за разбиване "гнусния монопол" при преработката на храни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че готви указ, с който да се даде право на земеделските стопани и животновъдите да преработват сами произвежданите от тях храни. Идеята е така да бъде прекъснато това, което той нарече "отвратителен монопол" на водещите преработватели в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикацията в социалната си мрежа Truth Social, Тръмп не посочва конкретна храна или отрасъл, но заявява, че "разрешава бързото изготвяне на правни документи". По-рано тази седмица американският държавен глава заяви, че ще провери дали няма прекалено много регулации за предприятията, преработващи говеждо месо.

От Белия дом засега не са отговорили на запитванията за повече подробности относно указът, който се подготвя в момент, когато американските потребители продължават да се борят с растящите цени на хранителните продукти в навечерието на междинните избори за Конгреса през ноември.

Месопеработвателният сектор в САЩ се бори със 75-годишен минимум в предлагането, тъй като нарастващите разходи за отглеждане на едър рогат добитък надвишават печалбите, получени от скока на цените. 4 компании контролират около 85% от преработката на месо в САЩ - Cargill, Tyson Foods, JBS USA и National Beef Packing Co.

Освен това, миналата седмица Тръмп обяви, че в страната вече може да се внася повече говежда кайма безмитно. От своя страна американското правосъдно министерство заяви, че разследва дали месопреработвателните компании не са завишавали незаконно цените на говеждото месо за потребителите.