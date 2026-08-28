Едва на 34 г. почина и най-младият управляващ монарх в света

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Традиционен угандийски владетел, известен като най-младият монарх в света, почина на 34-годишна възраст, съобщи неговият премиер. Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукиди IV става крал на Кралство Торо в западната част на Уганда едва на три години през 1995 г., след смъртта на баща си, пише Би Би Си.

Угандийски правителствен министър е цитиран от местни медии, че монархът е бил в критично състояние и е потърсил лечение в САЩ. Въпреки че Уганда се управлява от избран президент и парламент, в страната има няколко традиционни кралства, които продължават да имат значително културно влияние, макар да не притежават политическа власт.

Ойо, когото „Гинес" определя като най-младия действащ монарх в света, е управлявал повече от два милиона души. Той беше 13-ият монарх на кралство, основано в началото на XIX век.

При обявяването на смъртта му премиерът на Торо Калвин Армстронг Рвомиире Акиики определи кончината на краля в четвъртък като „неизмерима загуба" за кралското семейство и народа на Торо.

„Призовавам всички хора на Торо да останат единни, спокойни и да се молят в този изключително труден момент", заяви Акиики в петък. „Нека Негово Величество кралят почива във вечен мир."

През 2001 г. крал Ойо, който тогава е на девет години, посрещна либийския лидер Муамар Кадафи в кралство Торо заедно с президента на Уганда Йовери Мусевени.

Кралство Торо следва наследствена система при избора на своя монарх. Ойо не е бил официално женен, но Акиики заяви, че „непрекъснатостта на короната е гарантирана".

„Негово Величество оставя след себе си принц, който е негов наследник и чиято самоличност ще бъде официално обявена в подходящия момент в съответствие с традициите и обичаите на кралство Торо", обясни той.

Когато става крал през 1995 г., е създаден регентски съвет, в който участва и кралицата майка. Той управлява до навършването на 18 години, когато се състоя официалната му коронация.

Младият крал е бил високо уважаван от народа си. Той е подкрепял каузи, свързани с овластяването на младите хора, образованието и опазването на климата, както и с повишаването на осведомеността за ХИВ/СПИН.

Най-голямата и влиятелна традиционна институция в страната – кралство Буганда – изрази съболезнования на народа на Торо за смъртта на неговия монарх и го определи като значима фигура за Уганда.