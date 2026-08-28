Високопоставен украински представител очаква старт на преговори с Русия

Скоро ще се състоят техничски преговори с Русия. Това заяви шефът на администрацията на президента на Украйна Володимир Зеленски, Кирило Буданов. Въпреки това той каза, че не очаква бързо постигане на споразумение, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Мисля, че всички ще станат очевидци на преговори много скоро. Те обаче ще засягат предимно техническата страна на нещата и подготовката за нещо по-голямо, до което, надявам се, в крайна сметка ще стигнем", каза Буданов в интервю за проекта в ЮТюб "Мосейчук+".

Подкрепяните от САЩ мирни преговори досега не успяха да доведат до осезаеми стъпки за слагане на край на войната, която продължава вече 5 г., отбелязва Ройтерс. Последният кръг от тристранните преговори се състоя през февруари.

В отговор на въпрос дали боевете ще продължат през зимата, Буданов каза, че е нереалистично да има очаквания войната да приключи сега.

През последните месеци и двете страни значително засилиха атаките срещу логистиката, пристанищната инфраструктура и енергийните съоръжения. Освен това се очаква Русия да поднови кампанията си срещу украинската електроенергийна мрежа с наближаването на зимата, отбелязва Ройтерс.

"Украйна и Русия трябва да стигнат до момент, в който да са готови едновременно да направят крачка една към друга", заяви Буданов, който е украинският представител в преговорите. И допълни, че Киев е отворен за това.

"И в момента Руската федерация – и ви казвам това като човек, който е основен участник в този процес – казва направо: "Може би бихме искали, но не", заяви Буданов.

Ключовото искане на Русия е Украйна да се изтегли от частта от Донбас, която руските войски не са успели да окупират. Киев пък настоява, че няма да отстъпи територии, които продължава да контролира.