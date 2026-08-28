Шефът на иранския парламент: Ако Иран не продава петрол, никой друг наоколо няма

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Ако Иран не продава петрол, никой друг наоколо няма да го прави. Така шефът на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф отговори на скорошното изявление на шефа на Централното командване на САЩ Брад Купър. Така Галибаф отново потвърди позицията на Иран по темата, съобщава иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В профила си в "Екс" Галибаф заяви:

„Уравнението на тази война е съвсем ясно: или всички са в безопасност, или никой не е".

Той подчерта, че ако националната сигурност на Иран бъде застрашена, нито един инфраструктурен обект в региона няма да остане в безопасност. И бе категоричен, че стабилността в Ормузкия проток зависи от отсъствието на американски сили от региона.

В заключение той повтори позиция, която е изразявал и при няколко предишни случая: Ормузкият проток няма да се върне към състоянието си отпреди войната.