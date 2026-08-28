93 хил. са били засегнати от наводненията в Непал

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По приблизителни оценки на международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, 93 хил. души са били засегнати от наводненията в района между Непал и Тибет, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

В бройката са включени не само пострадалите, но и жителите на хилядите разрушени домове, заяви представителят на международната федерация в Непал Дейвид Фишър.

"Мащабът на бедствието е просто... Не мога да намеря думи, с които да опиша това, което се случи в сряда", каза местният представител на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси Лила Питерс Яхия, която е на посещение в засегнатата от бедствието област.

Над 40 моста и 40 км пътища са били разрушени или сериозно повредени. Засегнати са и водноелектрически централи. УНИЦЕФ съобщи, че най-малко 17 хил. деца в региона се нуждаят спешно от хуманитарна помощ. Яхия добави, че 18 училища са били разрушени, а 20 - повредени.

Децата в засегнатата от бедствието зона сега са изложени на риск от недохранване, насилие, експлоатация и психологически травми, заяви в Женева говорителят на УНИЦЕФ Рикардо Пирес.

"Кризата не приключва, когато придошлите при наводнението води не се оттеглят", допълни той.

Опустошителните наводнения и свлачища в Непал и Тибет тази седмица са отнели живота на най-малко 547 души, предаде Франс прес, като се позова на непалските и китайските власти.

В неизвестност са повече от 1400 човека, включително стотици чуждестранни граждани.

По-рано стана ясно, че езерото, образувало се вследствие на свличането на земни маси на границата между Непал и Китай, е започнало да прелива, излагайки на риск районите, опустошени от внезапно наводнение преди два дни.

Според очевидци жители на непалския район Расува, на границата с Тибет, са били забелязани да се изкачват по склоновете, за да избягат от евентуално покачване на нивото на реката. Рискът от разлив на езерото накара целия китайски спасителен персонал и превозните средства да се изтеглят и да останат в готовност в безопасна зона, съобщи държавната Китайска централна телевизия.