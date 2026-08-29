Неонацисти вербуват последователи дори през онлайн игри

Всеки четвърти европеец вече подкрепя крайнодесни партии, предимно популисти

“На партита крещим “Чужденците вън”. Просто си пеем заедно, без никакво значение каква музика звучи”, казва 17-годишният Джереми пред “Дойче веле”. Той живее в германския град Десау-Рослау, където проявите на расизъм и десен екстремизъм стават все по-чести, а поздравът “Хайл Хитлер” отново се превръща в нещо нормално. Вижда се и в много улични графити, а младежът признава, че го чува и в училище.

Подобна тенденция се наблюдава и в други градове, най-вече в по-бедната източна част на Германия. Според ръководителя на Федералната криминална служба Холгер Мюнх случаите на радикализация на млади хора с десни възгледи и присъединяването им към организирани структури зачестяват, като те извършват изключително тежки престъпления.

Първият шокиращ случай в Десау-Рослау е от 2000 година. Крайнодесни младежи ритат до смърт 39-годишния Алберто Адриано само защото е чернокож. Пет години по-късно търсещият убежище Ури Джалох издъхна в полицейския участък на града, завързан за матрак. По-късно китайската студентка Ли Янджи е брутално изнасилена и убита.

След часове в агония и напълно обезобразена тя е изхвърлена през прозорец

Извършителят Себастиан Ф. е син на полицай.

“Екстремизмът се придвижва към центъра и става все по-приемлив за обществото”, коментира Маркус Гайгер. Той и съпругата му Манди Мюк участват в сдружение, което се бори срещу предразсъдъците и споделят, че нападенията срещу тях са ежедневие. Наричали са ги “червени кърлежи”. Прозорците на дома им са замеряни с бутилки бира, а през входната врата са хвърляни пирони и често никой нищо не е видял от съседите им.

“Има дни, в които става доста страшничко в Десау, например на официални празници, когато се пие много”, споделя и Софи. От две години кмет на града е крайнодесният политик Лауренс Нотдурфт, който често се среща и разговаря с местните младежи. През 90-те той членува в младежка организация, която е забранена отчасти заради сходства с идеологията на нацистката Хитлерюгенд. Сега освен на подкрепата на крайнодясната “Алтернатива за Германия” разчита и на симпатизанти на други политически сили, които смятат, че съвременните либерални политици са ги изоставили.

“Левите партии често се фокусират върху теми като феминизъм, равенство и права на жените и като цяло мъжете не виждат себе си в тях. Затова са склонни да гласуват по-надясно”, коментира пред Би Би Си Рюдигер Маас от германския Институт за изследвания на поколенията. Съвременните движения за равенство на пола и за защита на ЛГБТ+ общността, наричани “джендър идеология”, също се смятат за подхранващи уклона към крайната десница. Това не се случва само в Германия, но в цяла Европа. Скорошно проучване показа, че всеки четвърти европеец гласува за крайнодесни политици, предимно популисти, а възходът им е доста голям през последните 2-3 години.

Анализ на Глобалния интернет форум за борба с тероризма е установил, че в Испания също набира скорост силно неонацистко движение. Noviembre Nacional (Национален ноември) успява да регистрира и своя партия, макар да е разследвано за престъпления от омраза. Повечето са свързани с публикуване на клипове онлайн, в които се зове за борба срещу имигрантите, включително чрез граждански патрули по улиците. За кратко време движението преминава от маргинална група до важен участник, който координира крайнодесни екстремистки инициативи в национален мащаб и изгражда мрежи в други страни. Групата публикува снимки с демонстрации на подкрепа от други европейски неонацистки организации като “ Група 1143” от Португалия, “Легион Унгария” и Национална легия на българската младеж. Тя се представя като защитник на бялата раса, култура, християнство и европейска традиция. Групата промотира наратив за екзистенциална заплаха, представяйки Испания като обсадена от вътрешни и външни врагове - движения за независимост и полови различия, имиграция и глобалистки елити, които я водят към исторически упадък.

“Те искат да унищожат Испания и всяка европейска нация, но ще трябва да се борят с нас” и “Вчера бяхме стотици, днес сме хиляди. Въпреки всичко ние ще триумфираме. Присъединете се към нас”, гласят някои от посланията им. Те се разпространяват основно през затворени групи в социалните мрежи, позволяващи криптирано общуване. Призивите им се харесват на младежи, загрижени за бъдещето си, особено когато например са съпроводени и с публични протести срещу концентрацията на жилища в ръцете на инвестиционни фондове. Спортът също е основен стълб за набиране на последователи. Организацията насърчава физическата сила и развитието на мускули, организирайки състезания, в които участват и неонацисти от други европейски страни. Тези събития са

свързани с възстановяването на мъжествеността, която считат за застрашена

и принизена единствено до тестостерон в един феминизиран свят.

Подобни неонацистки групи действат и в други европейски страни като Франция, Великобритания, Унгария, Швеция, Норвегия и Дания. Те се възползват от икономическата нестабилност, високите разходи за живот и разочарованието след пандемията, за да обвиняват малцинствата и чужденците за обществения упадък. Освен това изоставят скинхед естетиката от 90-те, за да станат по-приемливи и трудно преследвани от правосъдието. Използват модерни, изчистени презентации, дори онлайн модни магазини, за да разширяват своята общност и да насаждат естетиката за носене на черни дрехи с крещящи, запомнящи се послания и слушане на музика, която те подтиква да действаш срещу “опасните” различни.

Анализите показват, че вербуващите разчитат дори на онлайн игрови пространства и геймифицирани предизвикателства, за да стопят бариерата за навлизане на тийнейджъри в неонацистките организации. В тях екстремизмът е представен като готин, дързък и противостоящ смело на масовата култура и училищна среда, които са представени като неводещи до нищо добро. Подобни послания действат като мехлем за душата на объркани и чувстващи се изоставени тийнейджъри. Затова те бързо ги попиват и мигрират от публичните онлайн платформи към криптирани приложения, където се провежда дълбоката радикализация.

И не само интернет е виновен за случващото се. С умирането на оцелелите от Втората световна война директната обществена памет за ужасите на фашизма избледнява. А когато това е съчетано с възход на популистки политици, усилията за “нормализация” на крайнодясната идеология бързо се отплащат. Затова поздравът “Хайл Хитлер” и пречупените кръстове вече не са табу дори в някои части на Германия, която все още носи тежкото историческо и психологическо наследство от режима на Адолф Хитлер.