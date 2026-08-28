САЩ почти изчерпали ракетните прехващачи в Европа заради войната с Иран

Запасите на американската армия от прехващачи за балистични ракети в Европа са паднали под критичния минимум, след като значителен брой боеприпаси са били използвани във войната с Иран. Това съобщава вестник "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на анонимни източници от Пентагона и НАТО.

Информацията засилва опасенията за уязвимостта на европейските държави при евентуална руска атака. Според източници на „Уолстрийт джърнъл" и „Вашингтон пост" в Кремъл смятат, че САЩ са отслабени от конфликта в Близкия изток и виждат възможност да увеличат натиска и да ескалират действията си срещу европейските съюзници на Вашингтон.

Именно на този фон директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Москва по-рано тази седмица. Във вторник той е бил в руската столица, където е предал предупреждение, че по-нататъшната ескалация на руските действия в Украйна ще има негативни последици за самата Русия.

По информация на „Ню Йорк таймс" обаче Ратклиф се е въздържал от конкретни заплахи в разговора си с директора на ФСБ Александър Бортников. Анализатори на ЦРУ се съмняват, че съветниците на Владимир Путин му предоставят реална и честна оценка за развитието и истинската цена на войната. Затова Ратклиф се е опитал лично да убеди руската страна, че е време да бъде договорено примирие, преди военното и икономическото положение на Русия да се влоши още повече, пише изданието.

Полковник Мартин О'Донъл, военен говорител на НАТО, категорично отхвърля твърденията, че в Европа има недостиг на боеприпаси за системите „Пейтриът". Същата позиция изразява и официалният представител на Пентагона Шон Парнел. Според анонимните източници на агенцията обаче ситуацията е различна.

Един от служителите на Пентагона признава, че при руско нападение с балистични ракети срещу военна щаб-квартира или електроцентрала например НАТО може да се окаже в положение, подобно на това, в което се намира Украйна в момента – принудена да понася последователни ракетни удари.

На този фон американският президент Доналд Тръмп продължава да смята, че Владимир Путин няма да предприеме нападение срещу държава от НАТО.

„Проведохме добри разговори. Той няма да напада територия на НАТО", заяви Тръмп.

Думите му дойдоха снощи, след като „Уолстрийт джърнъл" съобщи, че директорът на ЦРУ е пътувал до Москва тази седмица с послание към руската страна да не предприема атака срещу държави от НАТО.

Според агенция Ройтерс по време на визитата Ратклиф е поставил и въпроса за помощта, която Русия оказва на Иран в спора около контрола над Ормузкия проток. Тръмп не изключи възможността Вашингтон да „накаже" Москва, ако тази подкрепа продължи.

„Зависи. Зависи, но засега Русия се държи добре по отношение на Ормузкия проток. Трябва да разбере, че за всичко, което те правят, ние им връщаме със същото ...", каза американският президент.

Според „Вашингтон пост" посланието на Ратклиф в Москва е било, че всяка по-нататъшна ескалация на руските действия в Украйна ще доведе до негативи за Русия. „Ню Йорк таймс" допълва, че целта му е била да убеди руската страна да потърси примирие, преди военното и икономическото положение на страната да се влоши още повече.