Дълги опашки на бензиностанциите в Техеран заради страх от недостиг на гориво

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Дълги опашки се образуваха пред бензиностанциите в иранската столица Техеран на фона на страховете от недостиг на гориво, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Някои шофьори са чакали цяла нощ пред колонките за бензин, а в някои случаи опашките са били дълги повече от километър.

На заседание на правителството тази седмица президентът Масуд Пезешкиан призна проблемите, произтичащи от войната, започната от САЩ и Израел в края на февруари.

Пезешкиан призова иранското правителство да прояви сдържаност с ползването на служебни автомобили, съобщи информационната агенция ИРНА. Обществото също трябва да съдейства, заяви държавният глава.

В понеделник в Техеран е било продадено повече гориво, отколкото по всяко друго време през годината, съобщи порталът „Хабаронлайн“, позовавайки се на властите.

Някои бензиностанции са били принудени временно да преустановят работа, след като са изчерпали запасите си от гориво, заяви Ферейдун Ясеми, регионалният ръководител на Националната петролна компания. Той обвини за рекордното търсене слуховете за недостиг на бензин, разпространявани в социалните медии.

Енергийните съоръжения в Иран, включително част от петролната и газовата промишленост и складовете за гориво, бяха сред целите по време на най-тежките американско-израелски атаки през март и началото на април.

Бензинът в Иран силно се субсидира от държавата. Собствениците на автомобили могат да използват електронни разплащателни карти, за да зареждат до 60 л месечно на по-ниска цена, а над тази граница бензинът става значително по-скъп.

На някои бензиностанции напоследък доставките бяха ограничени, а слухове за възможно повишение на цените има непрекъснато. Преди 7 г. повишението на цените на горивата предизвика протести в цялата страна, напомни ДПА.