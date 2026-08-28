Русия е унищожила 90% от логистиката на търговските вериги за храни в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските въздушни удари в последно време са унищожили 90% от логистиката на търговските вериги за продажба на храни в Украйна. Това заяви днес украинският министър на селското стопанство Тарас Висоцки, цитиран от Ройтерс и БТА.

И двете воюващи страни засилиха през последните седмици атаките си срещу свързани с икономиката цели като големи складове за дистрибуция. Русия по-конкретно увеличи своите нападения срещу складове на най-големите украински вериги от супермаркети, сортировъчни центрове на пощенската служба и търговски обекти, обобщава Ройтерс.

"Към днешна дата, приблизително 90% от логистиката на търговските вериги за продажба на храни са прекъснати, но това не означава, че украинците ще бъдат оставени без продоволствие", каза Висоцки.

Коментарите на министъра са най-откровената досега официална оценка на щетите, нанесени на отслабената от войната украинска икономика от засилващите се руски атаки, отбелязва Ройтерс.

През последните седмици пресните плодове, зеленчуците, захарта, млечните продукти и други стоки от първа необходимост от време на време изчезват от рафтовете на някои супермаркети в Киев в резултат на руските удари срещу логистични центрове на дистрибуторите на храни.

На свой ред, украинските атаки с оръжия с голям обсег вземат на прицел обекти на най-големите компании за онлайн търговия в Русия, наред с на енергийната инфраструктура и петролни танкери в Черно и Азовско море, посочва Ройтерс.