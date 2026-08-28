Отиде си “дядото на нацията”, който направи норвежката монархия човешка (Обзор)

С цар Симеон II са родени в една година и имат общи предци

Дядото на нацията и Народният крал бяха прозвищата на винаги усмихнатия и лъчезарен крал Харалд V, който ще бъде запомнен като най-земния и приобщаващ монарх в съвременна Европа.

Неговото 35-годишно царуване приключи с кончината му на 28 август, като остави след себе си една

реформирана монархия,

отворена за предизвикателствата на съвременния свят.

Норвегия още помни знаковите думи на своя крал, с които той предефинира какво означава да бъдеш част от народа на тази скандинавска страна.

“Норвежците са момичета, които обичат момичета, момчета, които обичат момчета, и момичета и момчета, които се обичат. Норвежците вярват в Бог, в Аллах, във Вселената и в нищо. Домът е там, където е сърцето. С други думи: Норвегия сте вие. Норвегия сме всички ние”, заяви той в емоционален призив към национално единство през 2016 г.

Смисълът на думите му е много далеч от света, в който Харалд се ражда на 21 февруари 1937 г. Единственият син на престолонаследника Олаф (бъдещия крал Олаф V) и жена му Марта, той е първият принц, роден в границите на Норвегия от 567 години насам.

Покойният монарх е едва на три години, когато германските войски нахлуват през 1940 г. в Норвегия, принуждавайки семейството му заедно с членове на норвежкото правителство да избягат в изгнание.

На 7 юни 1945 г., след капитулацията на Германия пред съюзниците във Втората световна война 8-годишният Харалд се завръща в родината си, където е посрещнат от хиляди хора по улиците на столицата Осло.

Още като принц престолонаследник той проявява своята реформаторска природа, благодарение на която

разкъсва вековни традиции

В центъра на този бунт стои любовта му към дъщерята на обикновен търговец на платове - Соня Харалдсен.

Олаф V не одобрява връзката на двамата влюбени, защото настоява синът му да се ожени за европейска принцеса. Въпреки това Соня и Харалд остават заедно 9 години, в които бъдещият крал непоколебимо отстоява желанието си да се ожени за своята любима. В един момент дори казва на баща си, че ако не вземе ръката на избраницата си, ще остане ерген до края на живота си и няма да има деца.

Така практически той заплашва да остави династията без наследници, защото по онова време законът разпореждал, че короната се предава само по мъжка линия. Това принуждава Олаф V да отстъпи и Харалд и Соня се женят през 1968 г.

Тези действия проправят пътя и за двете деца на монарха - принцеса Марта Луиз и новия крал Хокон VIII, да сключат бракове с хора от простолюдието.

Промените в традициите не свършват дотук. През 1990 г., когато Харалд е принц регент заради заболяване на баща си, парламентът прокарва реформа, която прави унаследяването на трона напълно независимо от пола. Тя влиза в сила от следващото поколение и обхваща наследниците на Хокон VIII.

Харалд се възкачва на трона след смъртта на Олаф V на 17 януари 1991 г. Според историка Тронд Норен Исаксен новият крал се утвърдил като личност около 2000 г., превръщайки се от срамежлив принц в открит и съпричастен лидер.

През юли 2011 г. монархът се изправя пред най-голямото си предизвикателство, когато неонацистът Андерс Брейвик предприема атентат, при който убива осем души с колабомба в Осло, след което се отправя към детски лагер, където разстрелва 69-има, повечето от които тийнейджъри.

Седмица по-късно Харалд изнася реч, в която изразява съчувствие към жертвите и техните семейства като баща, дядо, съпруг и крал. На кадрите може да се види, че е

на ръба на сълзите си,

а гласът му трепери и прекъсва от вълнение.

“Мога само да си представя колко дълбока е вашата болка. Като крал на тази нация съчувствам на всеки един от вас”, казва той на засегнатите семейства.

Поглеждайки назад, историкът Оле-Йорген Шулсруд-Хансен смята, че този момент се е запечатал в съзнанието на норвежците и света като пример каква трябва да бъде монархията - близо до хората и способна да олицетвори общата им скръб в най-тежките моменти.

Крал Харалд V и българският цар Симеон II, освен че са родени в една година, са и далечни роднини. Те имат общи прародители - германския херцог Франц Сакс-Кобург-Заалфелд и съпругата му Августа. Чрез сина им херцог Ернст I линията води към британското кралско семейство и по-нататък към крал Харалд V.

Чрез другия им син - принц Фердинанд Сакс-Кобург-Заалфелд, линията води към българския цар Фердинанд I – дядо на Симеон II. Българският цар и норвежкият крал са сред най-дългогодишните представители на европейските кралски династии в съвременната история.

Хокон VIII наследява трона, но и куп скандали Епстийн, присъда за изнасилване и псевдошаман петнят короната

Новият крал на Норвегия Хокон VIII наследява от баща си Харалд V не само трона, но и всички скандали, в които монархията на северната страна е затънала.

53-годишният Хокон Магнус дълги години се опитваше да стои далеч от цялото внимание, което идва с потеклото му. Учил е в Бъркли и Лондонското училище по икономика, служил е във военноморските сили, а едно от любимите му занимания е да кара сърф, защото във водата се чувства себе си.

С годините Магнус свиква с кралските си задължения, като през 1990 г. става престолонаследник. Няколко години по-късно той се запознава с Мете-Марит, която съвсем не е типичен избор за съпруга на бъдещ крал. Самотна майка с минало, свързано с клубове и нарокотици, тя е силно атакувана от местните медии, когато връзката им става публична. Мете-Марит и Хокон все пак се ожениха през август 2001 г., а по време на службата епископът, който води церемонията, казва: “Не избрахте най-лесния път, но любовта победи”.

Новият крал на Норвегия Хокон VIII и Мете-Марит СНИМКА: РОЙТЕРС

53-годишната кралица наскоро пак беше в центъра на скандал, след като стана ясно, че преди години е била в приятелския кръг на секспрестъпника Джефри Епстийн. Тя публично се извини за това, като обясни, че е била “манипулирана”. В същото време синът ѝ Мариус Борг Хойби, който не е част от кралската фамилия, бе осъден на 4 г. затвор по две обвинения за изнасилване и едно за домашно насилие. На фона на целия този стрес Мете-Марит се възстановява след белодробна трансплантация, която претърпя през юни 2026 г. заради рядкото заболяване, от което страда от години.

По-голямата сестра на Хокон принцеса Марта Луиз също има интересна история. През 2024 г. тя се омъжи за американеца Дюрек Верет - самопровъзгласил се шаман. Освен това още преди години обяви, че е ясновидка и може да говори с ангели.

Макар че е по-голяма, Марта Луиз не наследява трона. Конституцията на Норвегия беше променена през 1990 г. така, че първородното дете да е престолонаследник независимо от пола. Правилото обаче не важи със задна дата. За сметка на това след Хокон вече стои 22-годишната му дъщеря Ингрид Александра - новата престолонаследница. Един ден тя може да стане първата управляваща кралица на Норвегия от Маргрете I насам, която ръководи страната от 1388 до 1412 г. Втори по линията на трона е 20-годишният ѝ брат Свере Магнус.

