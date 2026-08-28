ЕК за Ратко Младич: Прославянето на военнопрестъпници няма място в Европейския съюз

Европейската комисия заяви, че от сръбските власти зависи каква ще е ролята им в погребението на осъдения на доживот за геноцид Ратко Младич.

Оттам подчертаха, че прославянето на военнопрестъпници противоречи на най-фундаменталните европейски ценности и няма място нито в Съюза, нито сред страните, които кандидатстват за членство, съобщи телевизия Ен1.

„Европейската комисия смята, че всяко възхваляване на военнопрестъпници противоречи на най-фундаменталните европейски ценности и няма място в ЕС или в страните кандидатки за членство в ЕС", заяви Европейската комисия в отговор на радио „Свободна Европа" .

„Ако Ратко Младич бъде погребан в Сърбия, от сръбските власти зависи да потвърдят всякаква роля, която евентуално имат в организирането или в церемонията на самото погребение на Ратко Младич", заяви още ЕК.

Бившият командир на босненските сърби почина на 84 години в затвора, където излежаваше присъдата си за геноцида в Сребреница. Той прекара няколко месеца в тежко здравословно състояние, а семейството му и Сърбия се опитваха да го освободят, за да бъде лекуван.

Младич беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. През 2021 г. Апелативният състав потвърди присъдата му. Съдът го призна за виновен за геноцида над около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., преследването и насилственото преместване на бошняци и хървати, терора над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземането на служители на ООН за заложници.

Той беше арестуван в Сърбия през 2011 г. и оттогава беше под стража под надзора на Международния наказателен трибунал в Хага.

Според съобщенията в сръбските медии до този момент Младич се очаква да бъде погребан в Сърбия, а министърът на правосъдието Ненад Вуич заяви, че церемонията ще се проведе с най-високи държавни и военни почести, съобщи БТА.

По-мека позиция по този въпрос изрази сръбският президент Александър Вучич, който заяви днес, че Младич ще бъде погребан, където семейството пожелае и че властите в Сърбия в момента нямат информация за това.

„Ако семейството иска Младич да бъде погребан в Сърбия, ние ще помогнем това да бъде направено по достоен и приличен начин", каза Вучич.

Часове преди смъртта му за пореден път бе отхвърлена молба, отправена от сръбските власти за предсрочното му освобождаване по хуманитарни причини и предоставяне на палиативни грижи в болнично заведение в Сърбия.

В аргументацията на отказа желанието на Младич да прекара последните си дни в Сърбия бе определено като "предпочитание", а не като мярка, изисквана от интересите на правосъдието.