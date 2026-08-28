САЩ санкционира банка в ОАЕ за прехвърляне на $1,8 млрд. за ирански компании

Министерството на финансите на САЩ обяви в петък, че предприема действия срещу банка от Обединените арабски емирства в опит да „прекъсне ключов финансов спасителен пояс и канал за заобикаляне на санкциите" за иранския режим, съобщава Fox News.

От ведомството съобщиха, че „в рамките на операция „Икономически аутсайдер" (Operation Economic Outcast) Мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) е предложила правило, с което да бъде отнет достъпът на Banque Misr UAE до кореспондентски банкови услуги в американски финансови институции".

„Министерството на финансите обеща да прекъсне всеки останал икономически спасителен пояс за Техеран и окончателно да сложи край на заплахата от иранския режим", заяви министърът на финансите Скот Бесънт. „Ние също предупредихме, че лицата и организациите, които подпомагат Иран, не могат да продължават да имат достъп до щатския долар и световната финансова система. Banque Misr UAE реши да разбере това по трудния начин и днес предприемаме първата стъпка към търсене на отговорност от банката за продължаващата ѝ и груба подкрепа за иранския режим."

Министерството на финансите определя клона на египетската банка в ОАЕ като „критичен възел" за достъпа на Техеран до американски долари.

„Министерството на финансите изчислява, че между януари 2024 г. и юни 2026 г. Banque Misr UAE е обработила приблизително 1,8 млрд. долара за 103 компании, които потенциално са част от ирански мрежи за сенчесто банкиране", се посочва в съобщението.

„Тъй като Иран вече е обект на всеобхватни американски санкции, за да генерира приходи в чужбина, страната разчита на мрежи за сенчесто банкиране, действащи в множество юрисдикции, които осигуряват ключов достъп до кореспондентски банкови отношения в щатски долари. Иран използва тези мрежи за пране на пари, закупуване на оръжия и финансиране на регионалните си терористични проксита."

От американското финансово ведомство допълват, че сред клиентите на Banque Misr UAE има предполагаеми подставени компании, използвани от иранското Министерство на отбраната и Корпуса на гвардейците на ислямската революция за заобикаляне на американските санкции, както и за изпиране на пари от името на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей.

Министерството на финансите на САЩ съобщи още, че в петък Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) е наложила санкции на Реза Мохамад Таиди, управител на дубайския клон на Bank Melli, както и на базирана в Хонконг подставена компания, която е помогнала за изпиране на средства за санкционирана иранска обменна къща