Сестрата на Доли Партън разкри какъв е бил последният ѝ жест на доброта

В емоционално послание във Facebook, Сестрата на лргендата в кънтри музиката Доли Партън - Стела, разкри какъв е бил последният й акт на доброта. Певицата, която почина тази седмица на 80-годишна възраст след кратка битка с рака, казала на сестра си, че дори да няма надежда за нея, ще позволи на медицинския си екип да изпробва експериментални лекарства с надеждата, че лечението може да помогне на други хора в бъдеще.

„Сестра ми беше един от най-щедрите, внимателни и добри хора, които съм познавала", написа тя. По думите ѝ Доли винаги мислела за другите, пише ABC News.

„Ако искате да почетете наследството ѝ, проявявайте повече доброта, подкрепяйте другите и отделяйте повече от времето и средствата си, както тя продължи да прави до самия край", призова Стела.

Стела Партън разказа и за близките отношения, които е имала с по-голямата си сестра, както и за тяхна седмична традиция – да стават рано и да пият кафе, докато разговарят по телефона.

„Като малки момичета, израснали във ферма, и двете продължихме да ставаме рано", написа тя. „Както обичаше да казва: „Ех, Теда, ние вършим повече работа преди изгрев слънце, отколкото повечето хора за цял ден!"

Двете си говорели за всичко – обсъждали клюки, както правят сестрите, пиели кафе и правели планове, както било винаги.

Стела разказа и как позитивното отношение на Доли се отразявало на разговорите им. Когато Стела се оплаквала или критикувала други хора, сестра ѝ просто се смеела.

„Доли обичаше света и всички хора в него", написа Стела. „Аз критикувах и се оплаквах, а тя се смееше и казваше: „Ех, Теда, имаме по-важни неща за вършене, отколкото да се тревожим за техните глупости."

„Тя беше права и го доказваше всеки ден", добави Стела. Тя благодари на всички, които след смъртта на сестра ѝ са показали любов и уважение към Доли и семейството им.

„Времето ми за кафе във вторник сутрин никога няма да бъде същото, но нейната любов, уважение и доброта ще останат", написа още тя. В края на посланието си Стела призова хората да последват примера на сестра ѝ: „Тя остави света по-добро място само с това, че беше част от него. Нека последваме примера ѝ. Любов и уважение към всички вас. Стела."

Стела Партън е една от 11-те братя и сестри на Доли Партън. Сред братята и сестрите на покойната певица са Уиладийн, Дейвид, Кой, Робърт-младши, Стела, Каси, Лари, Флойд, близнаците Фрейда и Рейчъл, както и Ранди – певец и автор на песни, който почина от рак през 2021 г. Брат ѝ Кой също почина през юли 2026 г. на 82-годишна възраст.

„Беше доста оживено!", разказа Доли Партън за детството си през 2016 г. „С толкова много братя и сестри имаше достатъчно закачки и караници, но всички бяхме заедно."

След смъртта ѝ хора от цял свят скърбят за Доли Партън. В Холивуд, Нешвил и на много други места известни личности споделят спомени за нея и разказват защо тя е била толкова значима за тях.