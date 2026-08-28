САЩ предоставили на Украйна информация за поредица от срещи в Москва

САЩ са предоставили на Киев информация за поредица от срещи, проведени в Москва през последните няколко дни. Това каза украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Днес получихме информация от американската страна за срещите в Москва, които се състояха през последните дни. Там са се провели поредица от срещи", написа Зеленски в Телеграм, без да съобщи подробности относно това кои лица са присъствали на срещите.

"Благодаря им за информацията и за необходимия тон на разговора с Русия", добави Зеленски, отново без да даде повече подробности, пише БТА.

Американският в. "Уолстрийт Джърнъл" съобщи в сряда, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пътувал до Москва, за да предупреди Русия да се въздържа от каквато и да било атака срещу страни членки на НАТО.

Кремъл отхвърли тази информация, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският лидер Владимир Путин няма да атакува държава от НАТО, като омаловажи съобщенията в медиите за посещението на Ратклиф.

Ройтерс, отбелязва, че според негови източници Ратклиф е повдигнал въпроса за възможността от руска операция срещу страна членка на НАТО по време на срещата, въпреки че не е ясно дали това е била основната цел на посещението му. Агенцията отбелязва, че по време на разговорите е била обсъдена и подкрепата на Русия за Иран.