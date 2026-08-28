ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трогнати в мрежата за 10-годишния юнак, който при ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23470143 www.24chasa.bg

САЩ предоставили на Украйна информация за поредица от срещи в Москва

6736
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Володимир Зеленски. СНИМКА: Личен профил във фейсбук.

САЩ са предоставили на Киев информация за поредица от срещи, проведени в Москва през последните няколко дни. Това каза украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. 

"Днес получихме информация от американската страна за срещите в Москва, които се състояха през последните дни. Там са се провели поредица от срещи", написа Зеленски в Телеграм, без да съобщи подробности относно това кои лица са присъствали на срещите.

"Благодаря им за информацията и за необходимия тон на разговора с Русия", добави Зеленски, отново без да даде повече подробности, пише БТА.

Американският в. "Уолстрийт Джърнъл" съобщи в сряда, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пътувал до Москва, за да предупреди Русия да се въздържа от каквато и да било атака срещу страни членки на НАТО.

Кремъл отхвърли тази информация, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският лидер Владимир Путин няма да атакува държава от НАТО, като омаловажи съобщенията в медиите за посещението на Ратклиф.

Ройтерс, отбелязва, че според негови източници Ратклиф е повдигнал въпроса за възможността от руска операция срещу страна членка на НАТО по време на срещата, въпреки че не е ясно дали това е била основната цел на посещението му. Агенцията отбелязва, че по време на разговорите е била обсъдена и подкрепата на Русия за Иран.

Володимир Зеленски. СНИМКА: Личен профил във фейсбук.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гърците играеха, нашите ги гледаха. А падналите миналата година от "Левски" азери сега са в Шампионската лига