Тревога в Нидерландия заради смъртоносни хапчета екстази с лика на Доналд Тръмп

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Холандски институт за изследване на наркотичната зависимост и психичното здраве предупреди в петък потребителите за смъртоносни таблетки екстази, оформени като главата на американския президент Доналд Тръмп.

Институтът „Тримбос" съобщи, че наскоро няколко от таблетките са били предадени в мрежа от центрове, които изследват наркотиците, преди хората да ги приемат.

„В никакъв случай не използвайте тези таблетки", предупреди институтът. Той публикува снимка на хапчетата, на които от едната страна е изобразена главата на Тръмп, а от другата са изписани „NL" и „Trump" от двете страни на вертикална линия, пише Евронюз.

Едната таблетка е със зелено лице, а другата е жълта.

В публикувано на сайта и в социалните мрежи предупреждение „Червена тревога" институтът посочи, че хапчетата съдържат висока концентрация на химикала PMMA (пара-метоксиметамфетамин), който е подобен на MDMA – активното вещество в таблетките екстази.

PMMA обаче действа по-бавно от MDMA. Това може да накара потребителите да приемат допълнително количество, тъй като смятат, че първата таблетка не е подействала. Така се увеличава рискът от предозиране, предупредиха от института.

Според експертите употребата на тези таблетки „може да доведе до прегряване на организма с потенциално смъртоносни последици".

Говорителката Аник Гротхойс заяви, че институтът няма информация за случаи на сериозно заболяване или смърт сред хора, които може да са употребили наркотика.

„Не знаем за жертви, в чиято кръв е било открито PMMA", каза тя. Производството, продажбата и употребата на екстази са незаконни в Нидерландия, но наркотикът е широко разпространен, особено в клубовете и по музикалните фестивали.

Според правителствен доклад от 2024 г. около 550 000 души са употребили наркотика в рамките на една година.

Това не е първият случай, в който се появяват таблетки екстази с формата на главата на Тръмп. През 2017 г. германската полиция конфискува хиляди оранжеви таблетки, оформени като главата на американския президент.