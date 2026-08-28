Обвиниха седмина, вилнели из голф комплекса на Тръмп, в тероризъм

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Седмината обвинени във вандалски прояви в голф комплекса „Търнбъри" на американския президент Доналд Тръмп, получиха и обвинение за престъпление, за което се твърди, че носи белези на тероризъм, пише Би Би Си.

Това се посочва в обвинителния акт, внесен във Върховния наказателен съд в Глазгоу във връзка с инцидента, станал в комплекса в Еършър по време на протеста на 8 март 2025 г.

В документа се посочва, че престъплението е утежнено по силата на член 31 от Закона за борба с тероризма от 2008 г., изменен със Закона за борба с тероризма и наказанията от 2021 г., тъй като е имало „терористична връзка".

Групата Defend Our Juries разкритикува решението, като заяви, че обвиняемите могат да получат „значително по-дълги присъди", въпреки че не са обвинени в терористични престъпления.

Сред нанесените щети са графити. На бяла стена в комплекса „Търнбъри" са изписани със спрей в червена боя лозунгите „Свободна Газа" и „Свободна Палестина".

Киърън Робсън, 35 г., Узма Башир, 56 г., Рики Саутхол, 34 г., Отъм Тейлър Уорд, 22 г., Ребека Сиан Дейвис, 29 г., Джон Моксли, 58 г., и Дилън Киарамело, 24 г., са обвинени в умишлено повреждане на имущество във връзка с протеста.

Твърди се, че групата е изкопавала тревни площи и е пръскала тревата с препарат против плевели, предизвикала е наводнение, като е повредила напоителна система, и е нанесла щети на осветително тяло.

Прокуратурата твърди още, че върху игрището и сградите са били изписани лозунги като „Свободна Газа", „Свободна Палестина" и „Газа не е за продан", както и обидни послания, насочени срещу Тръмп.

Седмината трябваше да се явят пред Върховния наказателен съд в Глазгоу следващия понеделник, но Шотландската съдебна служба съобщи в петък, че заседанието е отложено. Следващото изслушване ще се проведе през октомври.

Робсън е изправен и пред обвинение, че е извършил престъплението, докато е бил под гаранция. Според обвинителния акт на 9 януари 2025 г. той е бил освободен под гаранция от шерифския съд в Единбург.

Обвинението идва след като през юни четирима членове на Palestine Action получиха по-дълги присъди, след като бяха признати за виновни за проникване с взлом във фабрика, управлявана от израелската оръжейна компания Elbit Systems.

При инцидента са били нанесени щети за над 1 млн. паунда, а съдията е заключил, че престъплението е имало терористична връзка.

Правозащитни организации и привърженици на осъдените определиха присъдите като непропорционални.

Palestine Action беше обявена за терористична организация във Великобритания през юли 2025 г. По-късно Апелативният съд потвърди решението на правителството, като заяви, че групировката „открито е насърчавала незаконно насилие, равнозначно на тероризъм".

Съоснователката на групировката Худа Амори търси разрешение да оспори прилагането на забраната пред Върховния съд на Обединеното кралство.

В сряда американското правителство обяви Palestine Action за терористична организация. Администрацията на Тръмп заяви, че мярката е част от действия срещу това, което определи като „крайно леви екстремисти".