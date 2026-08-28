България, Гърция и Кипър с първа съвместна операция за принудително връщане на мигранти

Кипър, Гърция и България проведоха първата си съвместна операция за принудително връщане на граждани на трети държави, които са пребивавали незаконно на територията на трите страни. Общо 51 души са били върнати в държавите си на произход, съобщава Cyprus Mail.

Операцията е проведена на 26 август със съдействието на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex. Организатор на съвместния полет е Кипър.

От общо 51 върнати граждани на трети държави 35 са били незаконно пребиваващи в Кипър, 15 са били изведени от Гърция, а един човек – от България.

В подготовката и организацията на полета са участвали кипърската Служба за чужденците и миграцията, министерството на външните работи и заместник-министерството по миграцията и международната закрила. Със свои представители са се включили и гръцките, и българските власти.

По данни на гръцката полиция полетът е бил предназначен за Бангладеш и Шри Ланка. За операцията е бил нает специален самолет, който е излетял от международното летище „Елефтериос Венизелос" в Атина. Frontex е координирала операцията и е осигурила финансовата й подкрепа.

Гръцките власти съобщават, че 15-те граждани на трети държави, върнати от Гърция, са били граждани на Бангладеш. В полета са участвали полицейски служители, представители на гръцкия омбудсман и на Министерството на миграцията и убежището, както и наблюдатели и служители на Frontex.

От началото на 2026 г. до 26 август Кипър е върнал в държавите им на произход общо 6027 граждани на трети държави. В тази бройка са включени както доброволните, така и принудителните връщания.

Съвместната операция се провежда на фона на промените в европейската миграционна политика. През юни Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за обща система, насочена към по-бързо и ефективно връщане на граждани на трети държави, които нямат законово основание да пребивават в Европейския съюз.