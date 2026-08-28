Съдия отхвърли ключови признания на "мозъка" на атентатите на 11 септември

Досега разпитите от 2007 г. се считаха за най-важното доказателство по делото

Оцелелите след 11 септември се опасяват, че няма да доживеят справедливост за едно от най-трагичните събития на века

Съдия постанови в петък, че признанията на Халид Шейх Мохамед пред агенти на ФБР не са били доброволни и не могат да бъдат използвани срещу него по време на съдебния процес. Мохамед е обвинен в организирането на атентатите от 11 септември.

Досега разпитите на Мохамед от 2007 година се считаха за най-важното доказателство на САЩ по делото срещу пакистанеца, за което се предвижда смъртно наказание.

Решението от 28 август обаче може да забави още повеченачалото на съдебния процес, ако прокуратурата реши да обжалва. Оцелелите атентата и семействата на загиналите се опасяват, че може никока да не доживеят окончателна присъда по делото, пише "Ню Йорк Таймс".

Тази седмица беше определена и дата за началото на съдебния процес - 5 юни 2028 г.

61-годишният Мохамед е обвинен, че е организирал атентатите с отвлечените самолети. Два от четирите самолета се врязаха в двете кули близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк. Третият самолет се разби в Пентагона, а четвъртият - в открито поле, след като пътниците отказват съпротива. Атентатите от 11 септември се считат за едно от най-трагичните събития на 21 век. При тях загиват близо 3000 души в Ню Йорк, Пенсилвания и Пентагона.

През 2003 г. Халид Шейх Мохамед е заловен и подложен на брутални разпити от ЦРУ в тайни затвори в чужбина. Той е държан в изолация до прехвърлянето му в Гуантанамо през 2006 г. Прокурорите отказват да приемат по делото именно показанията, получени по време на тези разпити.

„Обвинението не успя да докаже с преобладаващо доказателство, че показанията на Мохамед пред ФБР са били дадени доброволно", пише съдията по делото подполковник Майкъл Шрама в заключението на 45-страничното си решение.

Решението не все още не е публикувано публично, но съдържанието му се смята за некласифицирано и е потвърдено от няколко адвокати.

Полковник Шрама посочи няколко фактора, включително „непрекъснатото продължаване на психологическото манипулиране и сериозния натиск от страна на ЦРУ" по време на разпитите на Мохамед в Гуантанамо през 2007 г.

По думите му агентите на ФБР умишлено не са уведомили Мохамед, че има правото да запази мълчание и да се консултира с адвокат, както и че казаното от него може да бъде използвано в съда.

Главният прокурор, контраадмирал Аарон С. Руг, заяви, че екипът му ще разгледа решението „и ще прецени дали да обжалва в близко бъдеще".

Съдията даде на прокуратурата пет дни да вземе решение, но посочи, че те могат да поискат още пет дни.

Въпросът за наличието на следи от изтезания виси над делото от години.

Адвокатите на защитата твърдяха, че Мохамед е бил манипулиран от ЦРУ чрез изтезания, съчетани с години на изолация и престой в единична килия, за да каже по-късно на ФБР това, което са искали да чуят. На него не му е било позволено да се консултира с адвокат дълго време, след като е признал вината си и са му повдигнати обвинения.

Полковник Шрама все още не се е произнесъл по отношение на признанията на други двама обвиняеми по делото за 11 септември – Валид бин Аташ и Мустафа ал-Хаусави. Предишен съдия, полковник Матю Маккол, отхвърли признанията на племенника на Мохамед, Амар ал-Балучи, който е обвинен, че е помагал на някои от 19-те похитители с финансиране и организиране на пътуванията им.

Друг съдия, полковник Лани Акоста, отхвърли признанията на обвиняемия по делото за атентата срещу кораба „U.S.S. Cole" – Абд ал-Рахим ал-Нашири – като изрично констатира, че той е бил подложен на изтезания от ЦРУ. Процесът му за смъртно наказание във връзка с атаката от 2000 г., при която загинаха 17 американски моряци, е насрочен да започне през октомври.

Делото за 11 септември е затънало в досъдебни процедури от момента на повдигането на обвинението през 2012 г. През годините четирима други съдии събираха доказателства по въпроса, по който полковник Шрама се произнесе в петък. По-рано съдия установи, че петият обвиняем, Рамзи бин ал-Шибх, е психически неспособен да бъде съден – състояние, за което адвокатът на обвиняемия обвини изтезанията.